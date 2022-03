Pochettino menacé au PSG, il ne le supporte plus

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs mois, un départ de Mauricio Pochettino est dans l’air du côté du Paris Saint-Germain…

Massivement critiqué par les supporters du PSG il y a encore quelques semaines, Mauricio Pochettino a gagné un peu de crédit avec la victoire contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions. Mais globalement, l’entraîneur argentin est loin de faire l’unanimité dans la capitale française en raison de l’irrégularité du PSG ainsi que le manque de spectacle proposé par les coéquipiers de Kylian Mbappé. Un départ à la fin de la saison est souvent évoqué et selon plusieurs sources, la direction du Paris Saint-Germain planche déjà sur sa succession. Cette impression d’être en permanence sur la sellette commence à sérieusement agacer Mauricio Pochettino selon Fabrizio Romano, qui affirme par ailleurs que le profil de l’entraîneur du PSG plaît toujours à Manchester United.

Pochettino toujours ciblé par Manchester United

Quand Pochettino faisait des erreurs nous le disions mais quand il assure personne le constate. Quand on gagne c’est grâce aux joueurs et quand on perd ce serait à cause de lui, ecoutez la réponse de Kylian à ma question qui parle du coach à la pause … pic.twitter.com/7AGQSi11Ol — La Source Parisienne (@lasource75006) February 27, 2022

« Le dossier Pochettino ? J’ai l’impression que c’est comme celui d’Haaland, ça change chaque semaine ! Une semaine on annonce Ten Hag, une autre c’est Pochettino… La réalité c’est qu’ils vont parler ensemble au sein de la direction mancunienne, où beaucoup souhaitaient Pochettino en novembre dernier au moment du licenciement d’Ole Gunnar Solskjaer. Il a toujours été très apprécié, ce n’est pas un secret. Il est aimé pour son approche, sa mentalité et pour être un entraîneur avec une vision à long terme. Pochettino souhaite ce genre de garantie d’être un entraîneur important pour le club car avec le PSG il se sent toujours en danger, ce qui n’est pas facile ! Il sait que rien n’est fait avec Manchester United, ce ne sont que des discussion, Ten Hag est aussi une piste sérieuse » a lancé le spécialiste du mercato, pour qui Mauricio Pochettino supporterait de moins en moins la pression incessante de sa direction. Et pourrait donc s’envoler pour Manchester United la saison prochaine…