PSG : Thiago Silva contre Dortmund, ça sent mauvais

Dimanche, l'optimisme semblait être revenu du côté du PSG concernant la participation de Thiago Silva contre Dortmund. Mais ce n'est plus réellement le cas.

Victime d’une blessure musculaire à la cuisse lors de la réception de Bordeaux il y a huit jours au Parc des Princes, Thiago Silva veut se donner les moyens d’être rétabli pour le match retour de Ligue des champions face à Dortmund le 11 mars. Mais s’il y a 24 heures un certain optimisme régnait dans le clan du défenseur et capitaine du PSG, les choses sont nettement moins réjouissantes affirme le Parisien. Car même en si Thiago Silva ne rate aucune séance avec le kiné du Paris SG et dispose à son domicile d’un matériel high-tech pour accélérer sa récupération, la réalité de la médecine est là, et elle va très probablement s’imposer à l’international brésilien.

Car comme le rappelle le quotidien francilien, les délais sont réellement très courts et même trop courts pour permettre à Thiago Silva d’être à 100% de ses moyens : « Les trois semaines d'absence indiqués correspondraient, jour pour jour, à une reprise de la compétition contre Nice, le dimanche 15 mars. Dans ce genre de blessure, une rééducation millimétrée et une évolution très favorable permet parfois de gagner quelques jours. Mais réduire le délai de récupération complète de 21 à 17 jours est une gageure. » Au Paris Saint-Germain, on se prépare déjà à jouer contre Dortmund sans le défenseur et capitaine, ses chances de reprise à temps étant jugées « infimes ». Thomas Tuchel va devoir faire des choix et les tester lors des deux dernières rencontres avant le match face à l'équipe allemande, à savoir contre Lyon et Strasbourg.