Le PSG va prendre Ndombélé, Daniel Riolo hallucine

Le PSG va mettre le paquet pour faire signer Tanguy Ndombélé et se plier aux exigences de Tottenham. Une incroyable décision de la part du Paris SG aux yeux de Daniel Riolo.

En dehors de deux départs sous la forme de prêts discrets, Sergio Rico et Rafinha, le PSG n’a effectué aucun mouvement d’ampleur cet hiver. Il faut dire que le mercato estival réalisé au début de la saison a de quoi permettre à Mauricio Pochettino d’avoir un effectif copieux et suffisant pour jouer sur tous les tableaux. Mais au milieu de terrain, où des joueurs comme Herrera, Danilo Pereira et Wijnaldum peinent à donner satisfaction, le Paris SG cherche encore et toujours à trouver la bonne formule.

Tottenham have been clear with Paris Saint-Germain on Tanguy Ndombele deal: no swap deal and no players included. Clubs in advanced talks over loan move, Spurs want 100% salary paid. ⚪️🇫🇷 #THFC



All parties confident to reach an agreement soon - not done/completed yet. pic.twitter.com/1k9EVNCIvU