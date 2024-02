Pavard est un monstre, le PSG n’a pas mieux

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

De nouveau performant face à l’Atlético Madrid (1-0) mardi en Ligue des Champions, Benjamin Pavard a sans doute bluffé ses détracteurs. Le Français a prouvé qu’il restait un défenseur de haut niveau.

On attendait le duel à distance entre Marcus Thuram et Antoine Griezmann. Mais finalement, le Français le plus en vue mardi était plutôt Benjamin Pavard. Le défenseur central de l’Inter Milan a rendu une belle copie lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions face à l’Atlético Madrid. Une performance à l’image de sa saison convaincante en Italie. Après la rencontre, Daniel Riolo a donc tenu à complimenter un joueur selon lui critiqué à tort, et qui aurait largement sa place au Paris Saint-Germain.

On revient sur la soirée des Français du match Inter-Atlético



🗣️ @danielriolo : "En France, Pavard est méga sous-estimé. C'est un super défenseur (...). Griezmann s'est toujours épanoui dans des équipes défensives." #RMCLive pic.twitter.com/u5I0k7EB9J — After Foot RMC (@AfterRMC) February 20, 2024

« Pavard, c'est quand même un type beaucoup trop sous-estimé, a dénoncé le journaliste de RMC. En France il est méga sous-estimé. Le mec était au Bayern, tout le monde le prenait pour un tocard alors qu'il était titulaire, il a gagné la Ligue des Champions, il est champion du monde avec les Bleus. Il a semble-t-il un peu perdu sa place... Ça mériterait en plus d'être discuté. Il va à l'Inter dans une défense à trois, il est vraiment à l'aise comme ça, il est très bon. Est-ce qu'il y a par exemple au PSG un défenseur aussi fort que Pavard ? Non, il ne me semble pas. »

Pavard injustement critiqué

« Lucas Hernandez, Marquinhos d'une autre époque... Mais là, dans cet effectif-là, je ne vois pas de défenseur de ce niveau. Je ne vois pas de défenseurs qui lui sont supérieurs dans cette équipe-là aujourd'hui. Pavard est un super défenseur, c'est bien ce qu'il fait dans cette équipe. Je ne l'ai jamais démonté. Peut-être qu'il a pu être critiquable en tant que latéral droit parce qu'il apporte peu. Mais là c'est plus le système qui est critiquable parce que ce n'est pas un latéral droit. Dans une défense à trois où il joue central droit, il est très bon », a insisté Daniel Riolo, qui ne serait pas surpris de voir le Nerazzurro récupérer les faveurs du sélectionneur Didier Deschamps.