Pas de chance, la priorité du PSG rêve aussi du Real

Pour compenser le probable départ de Kylian Mbappé cet été, le Paris Saint-Germain étudie la piste menant à Luis Diaz. L’ailier de Liverpool serait même la priorité du Qatar. Le problème, c’est que l’international colombien, comme l’attaquant français, rêve aussi de rejoindre le Real Madrid.

Kylian Mbappé a beau dribbler les questions des médias, son départ n’est un secret pour personne. L’attaquant en fin de contrat ne prolongera pas au Paris Saint-Germain et s’engagera probablement avec le Real Madrid. Le Français a effectivement annoncé sa décision en interne. Sans perdre de temps, le club de la capitale a donc commencé à réfléchir sur la manière de compenser la perte de son meilleur buteur.

Et selon les rumeurs qui circulent depuis quelques semaines, le Paris Saint-Germain serait parti pour renforcer son couloir gauche. La piste ne ferait pas l’unanimité, notamment auprès du conseiller sportif Luis Campos, mais il se murmure que le Qatar a un faible pour Luis Diaz. Reste à savoir si Liverpool sera disposé à transférer son ailier cet été. Et si le principal intéressé acceptera de rejoindre le champion de France en titre. Rien n’est moins sûr si l’on en croit le père de l’international colombien.

Luis Diaz attiré par Madrid

En effet, Mané Diaz a lancé un appel du pied au Real et à l’Atlético Madrid, déjà intéressés par son fils en 2022 lorsque ce dernier avait quitté le FC Porto pour les Reds. « Je ne savais pas qu'il y avait eu des choses positives avec des clubs de Madrid. On a entendu des choses, mais je n'ai jamais su s'il y avait eu quelque chose de plus, a confié le père de Luis Diaz à la Cadena SER. En ce qui concerne Liverpool, tout était plus précis. La direction a été plus précise pour faire venir Luis. Falcao était déjà allé à Madrid, James Rodriguez aussi... Finalement ça ne s'est pas fait, mais on n'a pas perdu espoir. Il joue et les clubs sont actifs. » Rien de très encourageant pour les Parisiens.