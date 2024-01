PSG ‍: Liverpool insiste, le rêve Mbappé est impossible

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Liverpool est très attentif à la situation de Kylian Mbappé, en fin de contrat à la fin de la saison et qui n’a pas encore tranché entre une nouvelle prolongation au PSG ou un départ vers l’étranger.

En toute transparence, Kylian Mbappé a avoué qu’il n’avait pas encore pris de décision pour son avenir, après la victoire du Paris Saint-Germain contre Toulouse lors du Trophée des Champions. Le Real Madrid a toujours envie de recruter le capitaine de l’Equipe de France… mais pas à n’importe quelles conditions. Le club merengue veut que Kylian Mbappé fasse son choix en janvier et s’il débarque dans la capitale espagnole, le meilleur buteur de l’histoire du PSG devra faire une croix sur une partie de ses émoluments actuels. Le feuilleton est en stand-by dans l’attente de la décision finale de « KM7 », attendue d’un jour à l’autre.

Pendant ce temps, un club est à l’affût : Liverpool. Selon les informations du Mirror, les Reds sont toujours très attentifs à la situation du joueur originaire de Bondy. Liverpool a systématiquement été cité comme le club anglais ayant le plus ses chances dans le dossier Kylian Mbappé, même si l’équipe de Jürgen Klopp part de loin par rapport au PSG et au Real Madrid. L’actuel leader de la Premier League a néanmoins des arguments : une équipe compétitive mais à renouveler sur certains postes, une réputation magnifique en Angleterre et en Europe et des moyens financiers supérieurs à ceux du Real Madrid.

Liverpool part de trop loin dans le dossier Kylian Mbappé

Malgré tous ces arguments, la piste Liverpool n’est pas chaude selon Julien Laurens, qui voit plus Kylian Mbappé prolonger au PSG ou partir au Real Madrid malgré l’intérêt du club de la Mersey. « Je le crois vraiment quand il dit qu'il n'a pas encore décidé. S'il veut rester un peu plus longtemps ou aller ailleurs cet été, en étant libre, ce sera probablement au Real Madrid. Liverpool, c’est moins probable, mais c'est une équipe qu'il aime vraiment. Même s'il part en tant qu'agent libre, donc sans frais de transfert pour le PSG, l'accord qu'il a avec le club protège le PSG et préserve l'intérêt du club » a livré le journaliste de RMC et d’ESPN au micro de Dave Ockop, spécialiste de Liverpool sur X. Tant que Kylian Mbappé n’aura signé nulle part, Liverpool continuera néanmoins à surveiller avec la plus grande attention la situation de l’ancien Monégasque.