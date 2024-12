Parc des Princes, mauvaise nouvelle pour le PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La mairie de Paris refuse toujours de vendre le Parc des Princes au Paris Saint-Germain, mais Nasser Al-Khelaifi pouvait toujours espérer qu'en 2027 cela change avec le départ d'Anne Hidalgo. Le Qatar risque cependant de déchanter.

Tandis que le président du PSG continue à avancer ses pions dans le projet de futur stade, il y a une idée qui circule dans les bureaux des dirigeants parisiens, c'est que lorsque Anne Hidalgo cèdera sa place, son remplaçant, ou sa remplaçante, aura le désir de finalement négocier la vente du Parc des Princes, ce que l'actuelle maire refuse obstinément. Même si le Qatar est prêt à offrir un nouveau stade de 80.000 places à quelques dizaines de kilomètres de la capitale, tout le monde est d'accord pour dire que cela est une fausse bonne idée.

Le Paris Saint-Germain c'est le Parc des Princes, un point c'est tout. Mais le changement de maire risque de ne pas réellement apporter à Nasser Al-Khelaifi ce qu'il attend. Candidat socialiste, et ancien premier adjoint d'Anne Hidalgo avec qui il est fâché, Emmanuel Grégoire est l'un des favoris pour devenir maire de la capitale en 2027. Et sa position sur le dossier du Parc des Princes est claire.

🚨[ Exclusivité La Source parisienne ] Voici donc le premier extrait de mon entretien avec @egregoire, candidat majeur à la mairie de Paris 2026. Première question obligatoire, si vous êtes élu maire, allez vous vendre le parc des princes au PSG. Réponse ici 👀 pic.twitter.com/K9u12n4vqh — La Source Parisienne (@lasource75006) December 26, 2024

Répondant aux questions de La Source Parisienne, l'élu préfère être clair avec les dirigeants du Paris Saint-Germain. « Non, je ne souhaite pas vendre le Parc des Princes, et je vais redire pourquoi. Ce n’est pas nous qui choisissons, ce n’est pas le maire qui décide, c’est le conseil de Paris. Et je veux rappeler qu’une très grande majorité des conseillers de Paris de tous bords politiques se sont exprimés contre la vente. Il faut comprendre que la position contre la vente n’a rien à voir avec un obstacle à la stratégie de développement du PSG. C’est simplement que quand vous vendez un bien, vous le vendez pour l’éternité. Et nous, on a besoin de garanties sur la préservation du lieu, à quoi il va servir, etc. C’est pour ça qu’on propose plutôt la logique d’un contrat d’une très longue durée qui permettra au PSG de développer sa stratégie de façon totalement libre et intéressante sur le plan économique et sportif.

Et en même temps de protéger le patrimoine des Parisiens dans la longue durée à savoir 100 ans, 200 ans. Le Parc des Princes est un stade magnifique, qui a des vertus très particulières pour ceux qui le connaissent : sa capacité, le bruit, sa proximité, le fait qu’on est proche de la pelouse. Il a un charme que beaucoup de stade de 100.000 places n’ont pas. Je suis très à l’écoute du projet de développement sportif du PSG, mais notre devoir à nous c’est de protéger l’intérêt des parisiennes et des parisiens et je suis certain qu’il y a un terrain d’entente possible », affirme Emmanuel Grégoire, qui ne sera donc pas celui qui vendra le Parc des Princes au Paris Saint-Germain. Dans le camp d'en face, Rachida Dati, qui a déjà annoncé sa candidature pour 2027, pourrait être plus sensible aux arguments du Qatar.