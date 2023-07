Panique au PSG, la Juve veut sauver Donnarumma

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG vit une intersaison très agitée. Depuis l'arrivée de Luis Enrique, certains statuts sont clairement remis en cause.

A Paris, les chantiers sont très nombreux en cette intersaison. Alors que le mercato s'annonçait déjà mouvementé, le nouveau feuilleton Kylian Mbappé est venu compliquer un peu plus les choses. Luis Enrique et son groupe sont toujours réunis au Japon mais l'Espagnol a semble-t-il une idée assez précise de ce qu'il veut pour son équipe. Ces dernières heures, le PSG a d'ailleurs officialisé la venue d'Arnau Tenas comme nouveau portier. L'Espagnol, qui arrive libre du FC Barcelone, aura pour mission de venir concurrencer Gianluigi Donnarumma. Car Luis Enrique souhaite que le champion d'Europe italien ne reste pas dans sa zone de confort.

Donnarumma, une situation périlleuse ?

Donnarumma avait connu une première saison compliquée au PSG avec sa concurrence avec Keylor Navas. Une fois le Costaricien parti et son nouveau statut confirmé, l'ancien du Milan avait été installé comme numéro 1. Même s'il reste un portier de classe mondiale, Gianluigi Donnarumma a du mal à faire l'unanimité. L'arrivée de Luis Enrique pourrait changer pas mal de choses à long terme pour lui. Selon les informations d'Alfredo Pedulla, la Juventus a sondé le PSG ces dernières heures concernant Donnarumma. Les Bianconeri sont intéressés depuis pas mal de temps par le Parisien et veulent donc tâter le terrain malgré des finances dans le rouge. A 24 ans, Donnarumma va devoir passer un cap la saison prochaine avec le club de la capitale, qui ne devrait pas le laisser partir cet été. Nul doute qu'en cas d'exercice mitigé, la direction francilienne n'hésitera pas à le mettre sur le marché des transferts. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le PSG, l'ancien Milanais est estimé à près de 50 millions d'euros par Transfermarkt même si tout porte à croire que les champions de France demanderont bien plus.