Le Bayern interpelle le PSG en plein mercato

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG recherche activement un défenseur central cet été au mercato. Les champions de France apprécient notamment le profil de Lucas Hernandez (Bayern Munich).

Dans la capitale, on espère réaliser un mercato tonitruant. Le message de Doha est clair : remodeler l'effectif tout en construisant un collectif fort. Ce sera notamment les missions de Luis Campos et de Christophe Galtier. Le conseiller sportif du club de la capitale vise notamment un nouveau défenseur central. Quelques profils ont déjà été ciblés, comme Gonçalo Inácio (Sporting), Milan Skriniar (Inter) ou encore Lucas Hernandez (Bayern Munich). Le champion du monde n'est pas en instance de départ mais figure dans la liste du PSG depuis quelques années déjà. La presse allemande, via Christian Falk, confirme les rumeurs qui parlent d'un intérêt du PSG pour Lucas cet été.

Hernandez au PSG ? C'est non !

🚨 | L’intérêt du #PSG pour Lucas Hernandez 🇫🇷 est réel mais le Bayern n'a pas encore reçu d'offre. De plus le joueur est considéré comme INTRANSFERABLE ❌



📲 @Plettigoal | @BILD_Sport pic.twitter.com/SfLYdx58q9 — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 18, 2022

Mais selon les informations du journaliste, le Bayern Munich n'est pas du tout vendeur. Encore sous contrat en Bavière jusqu'en 2024, le défenseur français de 26 ans est considéré comme une valeur sûre de l'effectif de Julian Nagelsmann. Estimé entre 50 et 60 millions d'euros, Hernandez n'a pas encore fait l'objet d'une offre de la part du PSG. Mais Christian Falk indique que cette dernière sera refusée car le Bayern mise sur son joueur. La saison prochaine, le champion du monde devrait être aligné avec Matthijs De Ligt, nouveau venu depuis la Juventus. Les Bavarois, forts d'un recrutement ambitieux malgré la perte de Robert Lewandowski, veulent envoyer des messages clairs à la concurrence. Paris est donc fixé et va devoir changer son fusil d'épaule, même si la cible prioritaire reste Milan Skriniar. Une arrivée qui pourrait d'ailleurs pousser Presnel Kimpembe vers la sortie. Le titi du PSG bénéficie déjà d'une offre de contrat de Chelsea. Thomas Tuchel apprécie son profil et veut sauter sur l'occasion.