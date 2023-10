Ousmane Dembélé sauvé, le PSG a une idée

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG sera en déplacement sur la pelouse de Rennes ce dimanche soir en Ligue 1. Le match d'après suite à la lourde défaite en Ligue des champions face à Newcastle.

Luis Enrique et ses troupes devront rassurer très vite après leur déconvenue à Newcastle dans la semaine. L'entraineur espagnol n'échappe pas aux critiques des fans et observateurs, qui n'ont pas vraiment compris ses choix face aux Magpies. L'ancien du Barça avait de nouveau fait appel à un 4-2-4. Mais rien n'aura fonctionné ou presque en Angleterre. Contre Rennes, le PSG va devoir montrer un autre visage, alors que le club de la capitale n'est classé que 5e de Ligue 1. Pas à une surprise tactique près, Luis Enrique pourrait encore tenter un coup en Bretagne. Notamment pour permettre à un certain Ousmane Dembélé de retrouver de la confiance.

Dembélé, Luis Enrique a une nouvelle idée

Une petite passe décisive et puis c'est tout... Depuis son arrivée au PSG, Ousmane Dembélé n'arrive pas à faire la différence, du moins d'un point de vue statistique. Contre Rennes, le champion du monde pourrait occuper un nouveau poste. C'est en tout cas ce qu'annonce Le Parisien. Le média annonce en effet q'une autre option tactique a été essayée au Campus PSG cette semaine : un 4-2-3-1. Dans ce système, l'ancien Rennais était utilisé comme numéro 10. Un positionnement qui aurait beaucoup plu à Ousmane Dembélé. Reste maintenant à savoir si Luis Enrique tentera le coup, alors que l'Espagnol devrait aussi faire souffler certains joueurs qui ont beaucoup enchainer ces dernières semaines. Pourtant, le PSG a besoin de points urgemment et le déplacement à Rennes, bête noire du club parisien, n'a pas vraiment de quoi rassurer. Tout reste possible avec Luis Enrique, qui ne semble pas tenir compte des critiques à son sujet.