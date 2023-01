Ousmane Dembélé, sa réponse au PSG est brutale

Dans : PSG.

Courtisé par le PSG dans l’optique du prochain mercato estival, Ousmane Dembélé n’a pas l’intention de quitter le FC Barcelone.

Lié au FC Barcelone jusqu’en juin 2024 depuis sa prolongation de contrat il y a quelques mois, Ousmane Dembélé n’est plus dans l’optique de quitter le club catalan à court terme. Pourtant, les rumeurs au sujet d’un possible transfert du champion du monde 2018 au Paris Saint-Germain sont toujours actives. En effet, le club de la capitale verrait d’un très bon œil la signature du natif de Vernon dans le but de combler un éventuel départ de Neymar ou de Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival. Dembélé plait au PSG de longue date et maintenant que l’ancien Rennais est enfin épargné par les blessures, l’intérêt parisien est encore plus marqué. Mais dans une interview accordée à Eleven Sports, Ousmane Dembélé a été très clair au sujet de son avenir en fermant la porte à un transfert à Paris.

Ousmane Dembélé pas intéressé par le PSG

« Il y a quatre mois, j’ai signé un nouveau contrat avec Barcelone, et je suis content ici » a rappelé Ousmane Dembélé, balayant les rumeurs d’un départ de la Catalogne à court terme, avant de poursuivre. « On va continuer à travailler avec le Barça. Si le PSG m’intéresse ? Non, je suis bien à Barcelone, il y a un bon cadre de vie, je suis bien aussi avec le coach. J’ai la confiance de l’entraîneur mais aussi des dirigeants. Avec toute cette confiance, je suis bien et heureux » a fait savoir Ousmane Dembélé. Le PSG et les autres clubs potentiellement intéressés par l’international français savent désormais à quoi s’en tenir. A moins d’un gros changement dans les mois à venir, Ousmane Dembélé souhaite rester au FC Barcelone, où il a toute la confiance de son entraîneur Xavi. Des déclarations qui feront plaisir à l’entraîneur barcelonais ainsi qu’à son président Joan Laporta, alors que le dossier de sa prolongation de contrat au Barça avait été particulièrement chaotique l’été dernier.