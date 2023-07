Ousmane Dembélé, les derniers espoirs du PSG anéantis ‍?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ousmane Dembélé est la cible n°1 du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé, mais il sera très difficile de déloger l’international français du FC Barcelone, qui souhaite absolument le prolonger cet été.

L’avenir de Kylian Mbappé va conditionner la suite du mercato au Paris Saint-Germain et nul doute que si le capitaine de l’Equipe de France venait à partir cet été, le club de la capitale serait prêt à investir pour le remplacer avec un joueur de calibre international. Le nom de Marcus Rashford revient avec insistance mais la cible n°1 de Nasser Al-Khelaïfi et de Luis Campos pour compenser un potentiel départ de Kylian Mbappé se nomme Ousmane Dembélé.

Barcelone veut vite boucler la prolongation de Dembélé

L’ailier du FC Barcelone est dans le viseur du PSG depuis plusieurs années mais jusqu’à présent, le champion d’Espagne en titre a toujours résisté aux assauts du club parisien. Cela pourrait être de nouveau le cas à en croire les récentes déclarations du président barcelonais Joan Laporta. Dans une interview accordée au Mundo Deportivo, l’homme fort du FC Barcelone a fait savoir qu’il travaillait actuellement sur une prolongation à très long terme d’Ousmane Dembélé, dont le bail actuel expire en 2024.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FC Barcelona (@fcbarcelona)

« Je pense qu'il est ravi au Barça et qu'il veut rester. Nous sommes en pourparlers pour un contrat sur plusieurs années. C'est un joueur qu'apprécie beaucoup Xavi et que j'apprécie beaucoup. Nous voulons qu'il reste » a fait savoir Joan Laporta sans ambiguïté avant de conclure. « Ses représentants sont durs en affaires mais je respecte sa position. J'espère que nous allons rapidement trouver une affaire. Il ne va pas activer la clause signée l'été dernier en tout cas » a lancé le président du FC Barcelone, qui veut conclure au plus vite la prolongation du contrat d’Ousmane Dembélé afin d’éloigner de manière définitive la concurrence du PSG sur ce dossier. Pour rappel, l’international tricolore du Barça dispose d’une clause libératoire à seulement 50 millions d’euros valable uniquement cet été et dont il toucherait la moitié en cas de transfert.