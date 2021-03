PSG : Le Barça va (encore) pleurer, Bernat va prolonger

Dans : PSG.

Conserver les joueurs en fin de contrat qui font partie des cadres, telle est la mission que s’est donnée Leonardo au Paris SG depuis quelques mois.

Conscient qu’il fallait éviter les départs non désirés, le directeur sportif du PSG s’est attaqué aux dossiers Neymar et Mbappé bien évidemment. Mais d’autres joueurs sont concernés, avec notamment des discussions avec Angel Di Maria qui avancent bien. Un autre dossier est désormais quasiment bouclé affirme Le Parisien ce vendredi, il s’agit de celui de Juan Bernat. Gravement blessé en début de saison, au point de n’envisager une reprise de l’entrainement qu’en avril, l’arrière gauche possède une situation contractuelle qui intéressait au plus haut point le FC Barcelone. Le club catalan comptait lui proposer un rôle de doublure ou de concurrent à Jordi Alba, toujours aussi performant à 31 ans, mais qui fatigue parfois de l'accumulation des matchs et des courses.

En fin de contrat au mois de juin, l’Espagnol transfiguré depuis son arrivée en provenance du Bayern Munich avait reçu de nombreux appels du pied du Barça, le club de sa région natale, désireux de sauter sur l’occasion en cas de désaccord avec le PSG. Il n’en sera rien puisque le quotidien francilien annonce que les grandes lignes de sa prolongation ont été trouvées, et qu’il ne reste que quelques détails à finaliser dans les prochaines semaines. Sa prolongation de contrat pourrait être officialisée au moment de son retour à la compétition, attendu pour le mois de mai et le dernier mois de compétition. Juan Bernat a en tout cas fait savoir à ses dirigeants que sa priorité avait toujours été de rester au PSG, et sa grave blessure l’aurait ainsi contraint à revoir quelque peu ses exigences salariales à la baisse, ce qui a permis de faire accélérer ce dossier.