Ousmane Dembélé « ‍horrible ‍», le PSG perd patience

Auteur d’un but refusé, Ousmane Dembélé a alterné le bon et le moins bon contre l’AC Milan mercredi soir. Mais globalement, le jeu de l’international français reste pollué par un déchet beaucoup trop important.

Sous les yeux de Didier Deschamps, présent au Parc des Princes pour assister au choc entre le Paris Saint-Germain et l’AC Milan au Parc des Princes, Ousmane Dembélé a-t-il marqué des points ? Cela aurait pu être le cas, mais son joli but du pied gauche a été refusé pour une faute logiquement sanctionnée de la part de Manuel Ugarte au début de l’action. En dehors de cette action, l’ex-attaquant du FC Barcelone s’est montré une fois de plus inconstant. Décisif sur l’action du deuxième but inscrit par Randal Kolo Muani, « Dembouz » a fait preuve d’un déchet beaucoup trop important, notamment en première mi-temps. Sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe, Ludovic Obraniak n’a pas été tendre avec l’ailier droit de l’Equipe de France, qu’il attend à un tout autre niveau pour aider le PSG à franchir un cap en Ligue des Champions.

« Il est tellement loin de ses standards… Sa première mi-temps est juste horrible, il a perdu tous les ballons qu’il a touché. Ce ne sont que des ballons perdus, que des mauvais choix. La deuxième mi-temps est un peu meilleure, il est lancé avec ce joli but qui aurait pu déclencher des choses pour la suite s’il avait été validé. Il est décisif sur le but mais quand on connait ce joueur que l’on a vu à Barcelone ou à Dortmund, il y a énormément d’attentes et elles ne sont pas remplies pour le moment. La grosse frustration aussi, c’est le jeu sans ballon. Il n’utilise jamais sa vitesse et sa puissance pour faire des appels à vide. Il veut juste prendre le ballon et ensuite se mettre à jouer » a commenté l’ex-milieu de terrain du LOSC, lequel attend beaucoup plus d’Ousmane Dembélé lors de ce type de match.

Dembélé, l'attaquant du PSG le moins bien noté

Dans les colonnes du journal L’Equipe, l’international français a d’ailleurs été l’attaquant du PSG le moins bien noté. Tandis que Randal Kolo Muani et Kylian Mbappé ont récolté un 7/10, Ousmane Dembélé se contente de la moyenne tout juste avec un 5/10. « Une première période où il a moins percuté et amené qu'à l'accoutumée, même si son jeu sans ballon a ouvert des espaces aux dézonages de Kolo Muani. Il avait enfin ouvert son compteur buts, annulé pour la faute d'Ugarte (48e). Mais il est décisif dans la foulée en amenant le 2e but (53e) » a souligné le journal dans son édition du jour. Les plus optimistes diront tout de même que la prestation d’Ousmane Dembélé contre l’AC Milan est porteuse d’espoirs avec un léger mieux par rapport aux matchs précédents. Tout cela sera à confirmer pour l’international tricolore lors des matchs à venir contre Montpellier puis l’AC Milan, cette fois à San Siro.