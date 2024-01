Karim Benzema au PSG, le vestiaire va exploser

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dans une situation délicate à Al-Ittihad en Arabie Saoudite, Karim Benzema a été associé à l’OL mais également au PSG au cours des derniers jours dans le cadre d’un potentiel transfert cet hiver.

Par l’intermédiaire de son président Nasser Al-Khelaïfi, le Paris Saint-Germain a brièvement manifesté son intérêt pour Karim Benzema lors de ce mercato hivernal. Le dirigeant qatari a été interpellé par la situation de l’international français, extrêmement critiqué par les fans du club saoudien d’Al-Ittihad et qui songe à faire ses valises pour rentrer en Europe, six mois seulement après son arrivée en Saudi Pro League en provenance du Real Madrid. Luis Campos et Luis Enrique ont calmé les velléités de Nasser Al-Khelaïfi car une arrivée de Karim Benzema au PSG chamboulerait totalement les équilibres du vestiaire parisien. Ce n’est pas Jérôme Alonzo qui va dire le contraire.

Interrogé à ce sujet sur l’antenne de la Chaîne l’Equipe, l’ancien gardien du PSG a fait savoir qu’il était totalement opposé à la signature de Karim Benzema au Real Madrid lors de ce mercato hivernal. Que ce soit sur un plan tactique ou pour la vie du groupe, ce serait une très mauvaise idée selon le consultant. « Benzema au PSG ? Il y a une attaque qui se dessine à Paris et qui fonctionne bien. Dembélé est intouchable à droite. On fait des papiers en ce moment de Mbappé qui s’épanouit dans ce rôle de numéro neuf très moderne, il est en train de s’y faire. Et il y a Barcola qui s’impose à gauche alors que si tu fais venir Benzema, tu te pourris l’équilibre que tu as trouvé car tu dois remettre Mbappé à gauche » explique l'ancien gardien du PSG et de l'OM avant de poursuivre.

Jéôme Alonzo est contre la signature de Benzema au PSG

« Tu as un équilibre en attaque, tu as un équilibre dans le vestiaire. Je ne suis pas persuadé qu’une arrivée de Benzema soit parfaite pour l’équilibre de ce vestiaire-là. Et puis en plus, le joueur pose beaucoup de questions physiquement. Selon moi, il ne faut toucher à rien. Kolo Muani n’est pas titulaire mais il peut faire très mal en tant que remplaçant » a analysé Jérôme Alonzo, pas fan du tout de l’idée Karim Benzema au Real Madrid. Voilà qui est dit et qui ne manquera pas de faire réagir alors que le nom de Karim Benzema a également circulé du côté de Lyon et de Manchester United. Le plus probable pour cet hiver reste néanmoins que « KB9 » reste en Arabie Saoudite en attendant de voir comment la situation va évoluer pour lui et de faire un nouveau bilan au mois de juin.