Osimhen sera un joueur du PSG le 30 août

Par Guillaume Conte

Le PSG est totalement sur de son coup concernant la signature de Victor Osimhen, qui va voir son club de Naples craquer pour vendre l'attaquant nigérian lors de la deadline du mercato.

Si le Paris Saint-Germain a souvent su se montrer plus ambitieux dans ses mercatos des années précédentes, il est de bon ton de rappeler que le club de la capitale a souvent attendu le mois d’août pour réaliser de grosses opérations. Cette fois-ci, pas de méga-star au programme de toute façon, mais des dossiers qui pourraient se décanter dans les derniers jours du marché des transferts. Ou même dans les dernières heures selon le média italien le Corriere dello Sport pour qui la venue du Nigérian va se débloquer dans les derniers moments du mois d’août. C’est du moins la stratégie du PSG, persuadé que Naples va finir par craquer alors que le champion de France possède un accord contractuel avec l’ancien lillois. Mais Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli, est toujours aussi gourmand et réclame bien plus de 100 millions d’euros pour son attaquant vedette.

Naples va craquer pour pouvoir se payer Lukaku

L’addition devrait sérieusement baisser dans le mois d’août, alors que Naples table tout de même sur cette belle rentrée d’argent pour remodeler l’effectif d’Antonio Conte. Car la formation de Campanie ambitionne de faire signer Romelu Lukaku, et a besoin de fonds financiers pour cela. Un jeu dangereux pour tout le monde, car le PSG pourrait aussi se retrouver sans buteur vedette cette saison s’il attend jusqu’au dernier moment, et que le deal ne se fait pas. De son côté, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos semblent sûr de leur coup, et estiment qu’ils vont pouvoir aller cueillir Victor Osimhen pour 100 millions d’euros à la toute fin du mois d’août. Le nom de Chelsea a souvent été cité pour récupérer le Super Eagle, mais rien ne s’est concrétisé dernièrement. Et Arsenal a aussi été évoqué tout récemment, mais au PSG, on est persuadé que cela reste du bluff qui n’empêchera donc pas l’issue heureuse d’avoir lieu dans quatre semaines.