OM zappé, Marquinhos vise un retour pour PSG-Barça

Par Mehdi Lunay

Si Barcola s'est blessé vendredi soir, le cas le plus inquiétant au sein de l'infirmerie parisienne reste Marquinhos. Le défenseur brésilien est absent des terrains depuis le 17 février et travaille pour se remettre au plus vite d'une blessure au tendon d'Achille.

Les échéances importantes arrivent pour le PSG mais le club parisien doit faire sans son capitaine. En effet, Marquinhos est blessé depuis le 17 février dernier et le déplacement du PSG à Nantes. Le défenseur central brésilien avait quitté ses partenaires pour des soucis au mollet qui se sont avérés être une gêne au tendon d'Achille. Marquinhos se remet tout doucement de cette blessure depuis mais son état physique reste fragile. Il avait tenté un retour pour le Real Sociedad-PSG début mars, figurant dans le groupe de Luis Enrique. Néanmoins, souffrant encore du tendon d'Achille, il avait renoncé à jouer sur la pelouse d'Anoeta. Les supporters parisiens se demandent toujours quand ils vont revoir leur défenseur central.

Marquinhos se prépare pour PSG-Barça

Le quotidien sportif L'Equipe a révélé la date prévue par Marquinhos pour son retour. Le Brésilien vise une participation au quart de finale aller de Ligue des champions contre le FC Barcelone, une rencontre qui serait son match de reprise. L'entourage du joueur a confié au quotidien sportif français qu'il est impossible d'envisager un retour plus tôt pour lui.

Cela signifie que Marquinhos est déjà forfait pour le classique OM-PSG du 31 mars prochain. Il ne disputera pas non plus la demi-finale de coupe de France contre Rennes, le 3 avril. Cela fera pratiquement un mois d'absence pour le Brésilien, si et seulement si, il ne connaît pas de rechute d'ici le 10 avril et les retrouvailles européennes avec les Catalans. Heureusement, dans le même temps, Milan Skriniar a repris l'entraînement et il devrait être dans le groupe de Luis Enrique pour les prochaines rencontres du PSG.