OM-PSG ‍: Mbappé sorti par Luis Enrique, l'affront ultime au Vélodrome

Par Alexis Rose

Attendu de pied ferme par tous les suiveurs du football français pour son potentiel dernier Classique entre le PSG et l’OM, Kylian Mbappé a clairement déçu… jusqu’à son remplacement après l’heure de jeu.

Possiblement remplaçant ce dimanche soir lors du Classique de la L1 entre Marseille et Paris, Kylian Mbappé avait finalement été aligné dans le onze de départ de Luis Enrique. Mais alors que son équipe mène 1-0 grâce à un but de Vitinha en début de deuxième période, l’attaquant français a été remplacé dès la 64e minute de jeu par Ramos. Sorti par Luis Enrique, qui fait donc un nouveau choix fort avec son numéro 7 en vue des grosses échéances à venir en Coupe de France et en Ligue des Champions, l’international français n’a pas brillé ce dimanche soir sur la pelouse du Vélodrome.

😳 La déception de Kylian Mbappé au moment de sortir à la 64e minute.#OMPSG pic.twitter.com/7tWfEOJFKq — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 31, 2024

Sifflé par le public marseillais à sa sortie, Mbappé a eu du mal à comprendre la décision de son entraîneur. Et après avoir salué tous ses coéquipiers sur le banc des remplaçants, la star du football français est directement rentrée au vestiaire sans assister à la fin de cette rencontre depuis la pelouse. Autant dire que Mbappé n’a pas vécu le probable dernier OM-PSG qu’il avait rêvé…