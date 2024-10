OM-PSG ‍: « ‍Le Qatar achète les arbitres ‍», un joueur accuse

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Chez les supporters et les observateurs de l’OM, le carton rouge distribué par François Letexier à Amine Harit ne passe toujours pas, et cela malgré les explications de l’arbitre français au micro de DAZN.

Fait rarissime mais très apprécié par tout le monde, François Letexier a publiquement pris la parole après la défaite de l’OM contre le PSG au Vélodrome. L’arbitre français de 35 ans a justifié sa décision de distribuer un carton rouge à l’encontre d’Amine Harit pour une faute sur Marquinhos. Que l’on soit d’accord ou pas avec M.Letexier, l’explication a au moins été donnée mais cela ne fait pas décolérer pour autant les supporters du club phocéen. Grand fan de l’OM depuis son passage au club entre 2012 et 2013, Joey Barton a pris la parole sur son compte X pour dénoncer la décision arbitrale de François Letexier.

Jamais dans la retenue sur le terrain durant sa carrière, le natif de Huyton est tout aussi cash dans ses prises de paroles. La preuve, l’ancien entraîneur de Bristol Rovers (2021-2023) a accusé le PSG de corruption. Une accusation gravissime de la part de Joey Barton qui pourrait lui valoir de sérieux ennuis. « Ce n'est pas un carton rouge... Jamais ! En France, on dit que les arbitres sont corrompus. On dit que les Qataris achètent les arbitres. Cette décision pue vraiment. Pourquoi pas de VAR ? » a publié Joey Barton sur son compte X.

Joey Barton accuse le PSG

Des propos très engageants de la part de l'ex-milieu de terrain anglais qui risquent de faire bondir le Paris Saint-Germain, dont le président Nasser Al-Khelaïfi était dimanche soir dans les tribunes du Vélodrome au côté de Vincent Labrune et de Pablo Longoria. Pour rappel, François Letexier a expliqué après le Classique que le geste d’Amine Harit avait « mis en danger l’intégralité physique de son adversaire » et que les traces de crampon de l’international marocain sur le torse du capitaine parisien ne laissaient aucun doute quant à la sentence selon son interprétation. Une justification que chacun partagera ou non, mais il faut au moins saluer le courage de François Letexier, lequel ne s’est pas défilé après ce match très important au moment de s’expliquer face caméra.