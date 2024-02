OM ‍: Bravo Benatia, Dugarry a choisi son camp

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche, une interview de Medhi Benatia concernant Jonathan Clauss a fait polémique. Le directeur sportif de l'OM avouait les problèmes de comportement de l'international français.

L'OM a encore sombré ce dimanche en Ligue 1. Le compte n'y est pas du tout et Gennaro Gattuso va prendre la porte. L'entraîneur italien sera remplacé par Jean-Louis Gasset. Et peut-être qu'avec l'arrivée d'un nouvel entraineur, Jonathan Clauss repartira de zéro avec les Phocéens. Car ce dimanche, en plus d'avoir perdu à Brest, le joueur a dû faire face à l'interview cinglante de Medhi Benatia à son égard. Son comportement est vivement contesté par sa direction. Si beaucoup trouvent cette interview dérangeante, ce n'est pas le cas de Christophe Dugarry.

Clauss, l'OM avait raison ?

Sur l'antenne de RMC, le consultant est en effet allé dans le sens de Benatia, fustigeant lui-aussi Clauss. « Clauss aujourd'hui il a eu des attitudes que le club n'accepte pas. Gattuso n'acceptait pas non plus. Il était souvent blessé alors qu'il n'a pas grand-chose. Il n'avait pas une attitude de guerrier et critiquait les compositions d'équipe et faisait des petites phrases par-ci, des petites phrases par-là. Il a été rattrapé par les dirigeants et le coach. Remets-toi dans le droit chemin mais il ne le fait toujours pas. Son attitude n'est pas bonne et il joue parce que Gattuso n'avait pas le choix. Il y a que des joueurs avec des pieds carrés. Gattuso voulait le sortir dès le départ. Il n'en pouvait plus. Ils ont le droit de le dire. Je peux le comprendre. Les joueurs savent comment ça se passe et il faut trancher. Benatia, je l'entends. J'ai l'impression que ce n'est pas un garçon qui va parler s'il n'a pas envie de le faire. Vous avez vu son match encore à Clauss ? », a notamment indiqué Christophe Dugarry, qui espère que Clauss se reprendra vite sous peine de prendre la porte et de mettre son avenir en péril.