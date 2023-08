Deux joueurs offerts pour envoyer Barcola au PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain n'abandonne pas la piste Bradley Barcola, même si l'Olympique Lyonnais n'a pour l'instant pas répondu favorablement à l'offre des champions de France. Mais Jorge Mendes vient d'entrer dans la danse avec une proposition.

Luis Campos souhaite continuer à renforcer le Paris Saint-Germain, notamment en recrutant Bradley Barcola afin d’apporter du sang-neuf, avec en plus la possibilité de s’offrir l’un des plus grands espoirs du football français. Mais John Textor est bien conscient de la valeur sportive et financière du joueur fraichement sorti de l’académie lyonnaise, d’autant plus que des clubs anglais viennent également de prendre des renseignements sur Barcola. Ce dernier est cependant tenté par l’offre du PSG, au point même qu’un accord aurait été déjà discuté en cas de transfert en toute fin de mercato. Pour cela, le joueur lyonnais, qui fêtera ses 21 ans le 2 septembre prochain, compte sur son nouvel agent, Jorge Mendes, lequel est déjà monté au créneau en faisant une nouvelle proposition à l’Olympique Lyonnais afin d’aboutir à un accord.

Deux joueurs envoyés à l'OL pour Barcola

Le quotidien sportif révèle ce dimanche que l’agent portugais, que l’on sait très proche de Luis Campos, a contacté John Textor avec une offre plus concrète. « Jorge Mendes tente de convaincre le propriétaire de l’OL de céder Bradley Barcola en lui promettant de le remplacer par un ou deux éléments talentueux. En l’état, l’offensive n’a pas abouti. Mais Paris, qui n’est plus à une surprise près, a encore douze jours », précise Loïc Tanzi. Pour l'instant, Textor est totalement inflexible, conscient qu'il est de l'impact qu'aurait cette décision de vendre Barcola alors même que l'Olympique Lyonnais est dans le dur en Ligue 1. Mais le Paris Saint-Germain ne lâchera pas l'affaire comme cela, d'autant plus que le profil du jeune attaquant parisien a été validé par Luis Enrique. Reste à savoir qui craquera le premier entre l'OL et le PSG, sachant que dans cette affaire, Lyon pourrait empocher plusieurs dizaines de millions d'euros et peut-être deux joueurs.