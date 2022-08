Officiel : Thilo Kehrer signe à West Ham

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mercredi, le PSG a officialisé le départ de Thilo Kehrer à West Ham jusqu'en 2026. L'international allemand va rapporter au club de la capitale près de 12 millions d'euros plus bonus.

Dans son communiqué officiel, le club de la capitale a notamment indiqué :

« Le défenseur allemand Thilo Kehrer est transféré définitivement à West Ham United, en Premier League. Thilo Kherer a entamé sa formation au VfB Stuttgart avant de rejoindre Schalke 04 en 2012. Le joueur francophone a débuté sa carrière professionnelle en entrant en jeu face au Borussia Dortmund, le 6 février 2016. Avec le club allemand, le natif de Tübingen a participé à 59 rencontres et a inscrit 4 buts.

Introducing summer signing number six... 🇩🇪⚒ pic.twitter.com/okVX305EzS — West Ham United (@WestHam) August 17, 2022

Lors de l’été 2018, le défenseur polyvalent, capable d’évoluer à tous les postes de la défense, a rejoint le Paris Saint-Germain. Avec le club de la capitale, Thilo Kehrer a disputé un total de 128 matches, a inscrit 4 buts et a délivré 2 passes décisives. En quatre saisons avec les Rouge & Bleu, il a contribué aux succès de l’équipe et a remporté trois championnats de France, deux Coupes de France, une Coupe de la ligue et un Trophée des champions.

International allemand depuis la catégorie U16, le défenseur d’origine burundaise s’est imposé au fil des années avec les équipes jeunes de la Mannschaft. Il est appelé pour la première fois par Joachim Low et fait ses débuts avec l’équipe A contre le Pérou, le 9 septembre 2018.

Le Club souhaite beaucoup de réussite à Thilo sous le maillot de West Ham United ».

Ce transfert de Kehrer à West Ham devrait considérablement faire avancer le mercato du PSG dans le sens des arrivées.