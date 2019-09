Officiel : Alphonse Areola prêté au Real Madrid sans option d'achat

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le Paris Saint-Germain a officialisé ce lundi après-midi le prêt d'Alphonse Areola pour une saison au Real Madrid sans option d'achat.

« Le gardien de but de 26 ans est prêté au club espagnol jusqu’au 30 juin 2020. Ce prêt de l’international français (3 sélections), qui reste lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2023, n’est pas assorti d’une option d’achat. Après des premiers pas au sein de l’Entente Sportive des Petits Anges, dans le VIIe arrondissement de Paris, Alphonse rejoindra, en 2006, le Paris Saint-Germain. Il effectuera ensuite une partie de sa formation à l’INF Clairefontaine (2008-2009) avant de signer son premier contrat professionnel chez les Rouge et Bleu, le 3 juillet 2009, à seulement seize ans. Un an plus tard, tout en poursuivant sa formation, le natif de Paris remporte son premier trophée avec le PSG : le Championnat de France U19.

En 2013, Alphonse participe à ses deux premiers matches de Ligue 1 et devient champion de France avec son club formateur avant de partir en prêt, au RC Lens (2013-2014), puis au SC Bastia (2014-2015). Revenu en 2016 au Paris Saint-Germain, après un autre prêt en Espagne, à Villarreal, le gardien d’origine philippine remporte 2 nouveaux titres de champion de France (2018, 2019), 2 Coupes de France (2017, 2018), 2 Coupes de la Ligue (2017, 2018) et 3 Trophées des champions (2016, 2017, 2019) pour un total de 107 matches, toutes compétitions confondues. Sous le maillot des équipes nationales, Alphonse a conquis 1 Coupe du monde en U20 (2013) avant de figurer parmi les 23 Bleus vainqueurs du Mondial en Russie (2018). Le Club souhaite le meilleur à Alphonse dans les nouveaux défis qui l’attendent désormais en Espagne », indique le PSG dans un communiqué.