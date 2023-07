Odegaard, Balogun et Martinelli au PSG, l’Angleterre devient folle

Dans : PSG.

Arsenal compte ses sous au cas où Kylian Mbappé déciderait de réellement quitter le PSG et que les discussions avec le Real venaient à se tendre. L'idée d'envoyer plusieurs joueurs à Paris fait son apparition.

La perspective de voir Kylian Mbappé choisir Arsenal en cas de départ vers la Premier League a fait l’effet d’une bombe au Nord de Londres. Les Gunners sont passés tout proche du titre la saison passée et ils peuvent désormais de nouveau attirer des joueurs importants, dans le but d’enfin récupérer la Premier League 20 ans après leur dernier sacre, ou de briller dans une Ligue des Champions qu’ils n’ont jamais remportée. Mais attirer un joueur comme Kylian Mbappé reste du domaine du rêve. Néanmoins, si jamais le dossier de l’attaquant du PSG venait à prendre une tournure rocambolesque avec un départ du club parisien et des négociations difficiles avec le Real Madrid, Arsenal peut réfléchir à des moyens d’empocher le gros lot.

Financièrement, le transfert serait incroyablement couteux pour le pensionnaire de l’Emirates Stadium, et un bon moyen de faire baisser le prix serait d’envoyer des joueurs vers le PSG dans le même temps. Le Daily Express affirme qu’Arsenal a plein d’idées pour satisfaire le champion de France, même s’il n’y a que trois joueurs qui pourraient faire l’affaire. En premier lieu se trouve un joueur offensif qui est aussi international brésilien : Gabriel Martinelli. Avec sa vitesse et sa marge de progression, il peut remplacer Kylian Mbappé, lui qui vient d’inscrire 15 buts la saison passée en Premier League. Et le Brésilien de 22 ans ne sera pas retenu par Arsenal, qui mise sur Emile Smith Rowe pour le remplacer à l’avenir. Autre joueur offensif à la mode : Folarin Balogun, qui vient d’éclater en Ligue 1 du côté de Reims. Un an après Hugo Ekitike, faire un nouvel effort pour recruter un joueur du club champenois pourrait paraitre surprenant, mais le renard des surfaces anglais désormais international américain saut aussi qu’il sera difficile pour lui de s’imposer à Arsenal avec la présence de Gabriel Jesus. Autant dire que son arrivée au PSG pourrait arranger tout le monde.

Arsenal prêt à tout pour Mbappé ?

Dans un autre rôle, il y a un joueur qui intéresse Paris depuis fort longtemps : Martin Odegaard. L’ancien « wonderkid » norvégien a pris son envol après son passage mitigé au Real Madrid et il est désormais le leader technique de la formation de Mikel Arteta. Un tel artiste au milieu de terrain fait clairement envie au PSG, qui sait toutefois qu’Odegaard est considéré comme invendable par ses dirigeants. Au point de faire échouer une possible arrivée de Kylian Mbappé ? Pour le moment, la question ne se pose pas, surtout que Nasser Al-Khelaïfi a envie, pour l’image, de faire une vente record si jamais son numéro 7 devait partir de Paris. Et cela ne colle pas vraiment avec l’idée des échanges de joueurs, aussi doués et prestigieux soient-ils.