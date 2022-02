Nuno Mendes pour 40ME, Paris frappe un grand coup !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Auteur d'un match de très haut niveau contre le Real Madrid, Nuno Mendes va rester au Paris Saint-Germain. Le PSG va lever l'option d'achat du jeune joueur portugais.

Le 31 août dernier, Leonardo obtenait pour 7 millions d’euros le prêt de Nuno Mendes, le jeune défenseur international portugais du Sporting venant à Paris avec une option d’achat dans son contrat. Et c’est peu dire que pendant que son ancienne équipe se faisait étriller par Manchester City (0-5), le joueur de 19 ans régalait les supporters du PSG en tenant en respect quelques stars madrilènes. L’avenir semble donc tout tracé pour Nuno Mendes, et il sera très clairement en Ligue 1 et en Ligue des champions sous le maillot du club de la capitale. En effet, comme le confirme ce mercredi Fabrizio Romano, Nasser Al-Khelaifi a déjà prévu de lever l’option d’achat du latéral gauche, et cela d’autant plus facilement qu’elle n’est que de 40 millions d’euros, un prix d’ami pour le Paris Saint-Germain, conscient là de faire une énorme affaire. Une opération digne de celle faite en 2012 lorsque Leonardo, déjà, avait fait signer Marco Verratti en provenance de Pescara pour 12 millions d’euros, les prix ayant depuis flambé.

Nuno Mendes, meilleur renfort du mercato au Paris Saint-Germain ?

After spending €7m to sign him on loan, Paris Saint-Germain are still intentioned to trigger €40m buy option clause for Nuno Mendes from Sporting. Original plan was clear. ✨🇵🇹 #PSG



Nuno has already agreed his five-year deal with Paris to be potentially signed in the summer. pic.twitter.com/HU5QEKkzpO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 16, 2022

Le spécialiste italien du mercato précise que de son côté Nuno Mendes souhaite bien évidemment continuer sa carrière au PSG, où il est devenu très rapidement un cadre de Mauricio Pochettino. Pour cela, ses agents ont déjà négocié les termes du contrat qui va le lier définitivement avec Paris jusqu’en 2026, et qui sera signé en fin de saison. De quoi réconcilier les fans parisiens avec Leonardo, souvent accusé de faire n’importe quoi avec l’argent du Qatar. Ce mercredi, dans Le Parisien, on reconnaît qu’avec le jeune joueur portugais le leader du classement de Ligue 1 a probablement recruté une star défensive. « Le PSG tient un latéral gauche de haut niveau. Le Portugais signe un match XXL des deux côtés du terrain, proposant sans cesse son aide à Mbappé en attaque, n’oubliant pas de défendre sur les maigres attaques adverses », explique le média francilien, tombé sous le charme du joueur de 19 ans. Du côté des médias portugais, on affirme que le deal est fait et qu'au total le Sporting aura empoché 47 millions d'euros pour céder son défenseur international à Paris.