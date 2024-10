Nouvelle Ligue des Champions, même fiasco pour le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Demi-finaliste la saison dernière, le PSG fait automatiquement partie des favoris pour cette nouvelle édition de la Ligue des Champions. Un constat qui n’est cependant pas partagé par tout le monde.

Pour la première saison de Luis Enrique, le Paris Saint-Germain a réalisé un parcours remarquable en Ligue des Champions en 2023-2024. Le club de la capitale a atteint le dernier carré. Eliminé aux portes de la finale contre le Borussia Dortmund, le PSG profitera-t-il de la nouvelle formule de la coupe aux grandes oreilles pour faire mieux cette saison ? Cela ne sera pas chose aisée, d’autant que Kylian Mbappé a fait ses valises, sans véritablement être remplacé, si ce n’est par Désiré Doué. Vainqueur de Gérone lors du premier match, les coéquipiers de Bradley Barcola défient Arsenal ce mardi.

Et peu importe le résultat de cette rencontre, on peut légitimement penser que Paris figurera au moins dans le top 24 et accèdera donc au minimum aux barrages. Mais de là à gagner la Ligue des Champions, il y a un pas que ne veut pas franchir Kevin Mirallas, ancien joueur du LOSC ou encore d’Everton et désormais consultant pour RTL Belgique. « Le PSG est un outsider selon moi. Ils vont faire une belle campagne à coup sûr, seulement, je ne les vois pas aller au bout. Il y a beaucoup de concurrence. Ils étaient mieux armés avec Mbappé, qui est un extraordinaire joueur. Il y a un meilleur équilibre dans l'équipe sans lui, mais la perte de cette cartouche offensive est inestimable » estime Kevin Mirallas, qui a profité de l’occasion pour donner son pronostic du match de ce mardi soir entre le PSG et Arsenal.

Kevin Mirallas ne voit pas le PSG aller loin

Et l’ancien international belge ne voit pas autre chose qu’une victoire des Gunners à l’Emirates. « À la maison, Arsenal est probablement le favori. Je les trouve également dans une meilleure forme que le PSG » estime le consultant, qui ne voit donc pas le PSG si fort que ça cette saison, malgré une entame de championnat quasi-parfaite avec cinq victoires et un match nul en Ligue 1. A n’en pas douter, le match face à Arsenal ce mardi sera riche en enseignements sur le réel niveau du Paris SG même si le résultat n’augurera de rien. Pour rappel l’an passé, l’équipe de Luis Enrique avait sombré à l’extérieur en phase de groupes, ce qui ne lui avait pas empêché d’atteindre ensuite le stade des demi-finales.