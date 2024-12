Nkunku de retour au PSG, Chelsea est d'accord ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG est d'une inefficacité incroyable, et l'on a encore vu samedi contre Nantes. Pour changer la donne, Luis Enrique a donné son feu vert pour un transfert dès le mois de janvier.

De match en match, le Paris Saint-Germain traîne sa misère offensive, les champions de France ayant de plus en plus de mal à trouver le chemin des filets. Si sur le plan des expected goals les chiffres sont incroyables (2,57 contre Nantes), au tableau d'affichage cela ne se traduit pas et les résultats en Ligue des champions confirment ce désastre. Randal Kolo Muani étant désormais au placard, le PSG souhaiterait trouver une solution pour muscler son attaque tout en trouvant une solution pour ne pas laisser RKM se morfondre sur le banc de touche. Et selon le média anglais TBR Football cela va probablement passer par une opération qui verrait Kolo Muani rejoindre Chelsea tandis que Christopher Nkunku ferait le chemin inverse au prochain mercato d'hiver.

Nkunku de retour au PSG cinq ans plus tard

Ce deal est dans l'air et du côté de Chelsea, on ne serait pas opposé à une telle opération. « L'idée d'échanger Kolo Muani contre Nkunku a été évoquée à Chelsea, et cela pourrait être un accord qui fonctionne pour toutes les parties. En effet, Nkunku n'a pas le temps de jeu qu'il souhaite à Chelsea, et vice versa pour Kolo Muani au PSG. Nkunku serait un renfort très populaire à Paris étant donné qu'il a été formé au club, tandis que Kolo Muani apporterait un autre élément à l'attaque de Chelsea », précise Charles Jones, journaliste du média sportif. Arrivé en 2023 chez les Blues en provenance de Leipzig, pour 60 millions d'euros, Christopher Nkunku est lié jusqu'en 2029 avec le club de Premier League et cette saison, il a marqué 11 buts toutes compétitions confondues malgré un temps de jeu limité et retrouvé l'équipe de France.

En recrutant le natif de Lagny-sur-Marne, qui connaît le PSG comme sa poche, Luis Enrique sait qu'il pourra compter sur un attaquant qui n'aura aucun mal à s'intégrer au contexte parisien, et qui en plus aura le soutien immédiat des supporters. Evidemment, Christopher Nkunku n'est pas la star dont certains rêvent, mais au mercato d'hiver, il n'est jamais simple de recruter un tel joueur. À voir ce qu'il adviendra de Randal Kolo Muani qui ces dernières semaines laissait entendre qu'il ne voulait pas quitter aussi rapidement le Paris Saint-Germain.