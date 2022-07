Nike le PSG, Barcelone n'a pas aimé

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Nike voulait une grosse publicité, à l'occasion de la sortie du nouveau maillot extérieur du FC Barcelone. C'est réussi mais pas dans le bon sens avec une bourde et la participation involontaire du PSG.

Les maillots sont devenus très importants dans la stratégie marketing des clubs et des équipementiers. La sortie de chaque nouvelle tenue est épiée, décryptée par les supporters et les observateurs. Le nouveau maillot extérieur du FC Barcelone était attendu de pied ferme par les socios. Nike voulait marquer les esprits avec un maillot or, hommage aux Jeux Olympiques de Barcelone qui avaient eu lieu il y a 30 ans dans la cité catalane. Comme d'habitude, la marque à la virgule a utilisé les réseaux sociaux pour présenter sa dernière création et donner l'envie d'acheter ce maillot.

Scandale ! Le maillot du PSG posté à la place du Barça !

Nike avait mis les petits plats dans les grands avec un magnifique message : « Avec le deuxième maillot, le Barça portera toujours sa maison dans son cœur, peu importe où il se trouve ». Malheureusement, un détail clochait dans la publication du géant américain puisqu'à la place du maillot catalan, c'est le nouveau maillot du PSG qui est apparu en image.

😦Nike confunde al Barça con el PSG



😅La cuenta oficial de Nike anunció la camiseta visitante del Barça adjuntando la foto de la primera equipación del PSGhttps://t.co/Oh3cLKm1kh — Diario AS (@diarioas) July 17, 2022

Une erreur qui n'a pas plu aux amoureux du club blaugrana et qui a bien embarrassé la marque américaine. Cette dernière a vite supprimé le tweet en question mais le mal était fait en Espagne, et plus particulièrement en Catalogne. Cela vient perturber le lancement du maillot oro du FC Barcelone et gêner la campagne marketing de Nike. Décidément, même sans le vouloir, le club parisien arrive à gâcher le quotidien du FC Barcelone.