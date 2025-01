Nico Williams au PSG, le montant du transfert dévoilé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG sur un bon coup en attaque afin de se renforcer rapidement et efficacement, c'est une information venue d'Espagne qui pourrait bouleverser le visage de la formation de Luis Enrique cet hiver.

Toute l’Europe s’est bien rendue compte que le PSG ne faisait plus vraiment peur en Ligue des Champions. Et la quête d’un attaquant de premier rang est visiblement une option essentielle pour ce mois de janvier, même si Luis Enrique a toujours fait savoir qu’il était satisfait de son effectif. Du moins devant les micros car en coulisses, il serait lassé de la manque de concurrence, notamment pour Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Ce vendredi matin, une opération pour faire venir Cole Palmer à Paris était évoquée. En cette fin de journée, c’est le nom de Nico Williams qui est désormais associé au club de la capitale.

La clause libératoire toujours valable, le Bayern intéressé

L’été dernier, le PSG avait déjà fait le forcing pour tenter de faire venir le joueur espagnol à la sortie d’un très gros Euro. Mais à la surprise générale, alors que le FC Barcelone le courtisait également, l’ailier avait annoncé son désir de continuer à jouer à l’Athletic Bilbao, avec son frère. Le club basque s’en est félicité, mais reste exposé avec la clause libératoire à 58 millions d’euros qui est toujours valable. Et selon les informations d’El Desmarque, le PSG, mais aussi le Bayern Munich, envisagent un assaut cet hiver pour récupérer Nico Williams.

Les deux clubs étant largement capables de mettre les 58 millions d’euros demandés sur la table, tout dépendra de la position du joueur basque. L’Athletic Bilbao réalise une très belle saison et peut même encore croire au titre, puisque la formation des frères Williams est à cinq points du leader, l’Atlético de Madrid. Un élément qui pourrait peser dans les discussions, quand on connait l’attachement de Nico Williams à son club formateur. Cela ne va pas empêcher le PSG de tenter sa chance dans ce dossier, où le gros avantage est que le prix de son transfert est déjà fixé à 58 millions d’euros.