Nice accepte l'offre du PSG, Galtier arrive

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG et Nice ont trouvé un accord de principe pour le transfert de Christophe Galtier, qui va connaitre un nouveau changement de club cet été.

L’ancien entraineur champion de France avec Lille, arrivera donc en provenance de Nice, où il n’aura passé qu’une saison. Selon Goal, les deux clubs se sont mis d’accord sur une indemnité qui sera inférieure à 10 millions d’euros, preuve que les deux formations ont du faire des efforts pour boucler ce deal qui semblait depuis peu inévitable.

Les contours de l’accord sont bouclés, et Nice a aussi fait quelques concessions pour pouvoir tourner la page, alors que la reprise de l’entraînement est prévue ce lundi sur la Côte d’Azur. Tout devrait donc s’enchainer rapidement, alors que l’avenir de Mauricio Pochettino ne fait plus un pli, même si le Paris SG avait tenu à ne rien annoncer concernant l’Argentin pour ne pas donner l’avantage à Nice dans les négociations. Chacun a donc joué sa carte, et au final, le champion de France tient son futur entraineur, qui est loin d’arriver en terrain conquis.