PSG : Ranieri pointe le danger pour Pochettino à Paris

Par Alexis Rose

Même si son équipe réalise pour l’instant un sans-faute en Ligue 1, Mauricio Pochettino reçoit quand même des critiques au Paris Saint-Germain…

Depuis son arrivée en début d’année 2021, pour remplacer Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino ne traverse pas que des bons moments. Bien au contraire même… En fin de saison dernière, alors que son prédécesseur gagnait la Ligue des Champions avec Chelsea, le coach argentin perdait notamment le titre de champion de France. Un couac que Paris n’avait plus connu depuis 2017. Ce qui signifie donc que Pochettino a raté ses débuts au PSG. Malgré tout, il a été prolongé par ses dirigeants cet été. Et désormais, avec la Dream Team concoctée par Leonardo et Nasser al-Khelaïfi, avec notamment l’arrivée de Lionel Messi, Pochettino n’aura plus droit à l’erreur. Mais est-ce que l’ancien manager de Tottenham a les épaules assez solides pour faire briller ce PSG rempli de stars ? Certains suiveurs du club de la capitale commencent à en douter, vu les prestations sans contenu de Paris...

« Quand les choses tournent mal, ils n'aiment pas les défaites »

En tout cas, plein d’entraîneurs aimeraient être à la place de Pochettino pour diriger des joueurs comme Messi, Neymar, Mbappé ou Marquinhos. C’est notamment le cas de Claudio Ranieri, qui connaît bien le football français depuis ses passages à Monaco ou Nantes. « Si j'aimerais être Pochettino pour entraîner les stars du PSG ? Bien sûr. Mais regardez, les vrais champions, et au PSG il y en a tellement, ce sont des gens intelligents et qui veulent juste gagner, ils savent travailler ensemble pour que les choses se passent bien. Quand les choses tournent mal, ils n'aiment pas les défaites », a lancé, dans les colonnes d’Il Messaggero, l’ancien coach de la Sampdoria, qui pense que Messi va matcher avec Mbappé et Neymar. Enfin que si le PSG enchaîne les victoires, car sinon Pochettino aura chaud pour sa place...