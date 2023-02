Neymar sauvé par Mbappé, le PSG stoppe la vente ?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Sorti sur blessure contre Lille, Neymar sera absent plusieurs semaines et ratera encore de gros rendez-vous avec le Paris Saint-Germain. De quoi conforter ceux qui pensent que le Brésilien doit être rapidement vendu, comme le souhaitait Kylian Mbappé l'été dernier. Mais la star française semble vouloir envoyer des signaux inverses.

Personne ne peut se réjouir de la blessure d’un footballeur, surtout lorsque ce dernier est considéré comme l’un des plus doués de sa génération. Et les images de Neymar, en larmes sur une civière, dimanche lors du match contre le LOSC, ont de quoi attrister ceux qui regrettent que le numéro 10 de la Seleçao et du PSG n’arrive plus à réellement s’imposer sur le terrain. Mais une fois que cela est dit, la réalité du business revient, et il est clair que pour un joueur acheté pour 222 millions d’euros au Barça en 2017 et dont le salaire annuel n’est pas loin des 3 millions d’euros, les dirigeants parisiens peuvent tousser. C’est d’ailleurs pour cela que, selon plusieurs sources, Luis Campos a eu pour mission de trouver un club capable de s’offrir Neymar et que Nasser Al-Khelalifi a déjeuné la semaine passée avec le propriétaire de Chelsea afin de lui proposer son attaquant. Et depuis des mois, on répète que Kylian Mbappé, lassé du comportement de Neymar, aurait demandé que le PSG s’en sépare.

Mbappé n'a pas voulu viser Neymar

Cependant, le numéro 7 parisien a visiblement décidé de ne pas réellement donner du corps à cette version, Kylian Mbappé étant même décidé à calmer tout ce qui pourrait laisser entendre qu’il est furieux contre Neymar. Sa petite phrase la semaine passée sur la nécessité de « bien manger et bien dormir » a fait du bruit, mais le vice-champion du monde 2022 a tenu à démentir le fait qu’elle visait personnellement son coéquipier brésilien, lequel avait ensuite ostensiblement posté une photo où on le voyait dans un McDo. « J'ai vu que les gens parlaient de Ney, de ce qu'il s'est passé. Ce n'était pas une pique contre Neymar. Dans le contexte, on a besoin de tout sauf d'une pique. C'est vraiment un conseil pour tout le monde. Parce que, comme je l'ai dit, quand on a tout le monde, on l'a vu en début de match, quand tout le monde est là, les équipes ont du souci à se faire. J'espère que Ney va revenir vite parce que c'est un joueur primordial pour nous », a prévenu Kylian Mbappé après la victoire contre Lille. Et cela ne s’est pas arrêté là.

Neymar était un grand joueur, mais à négliger son hygiène de vie, il n’est pas souvent présent en deuxième partie de saison avec le PSG… pic.twitter.com/sYd585QGvt — Mookie (@MookieBarbu) February 19, 2023

En effet, alors que sur les réseaux sociaux, Neymar s’affichait avec encore une fois une photo de sa cheville avec une protection et le commentaire « encore et encore », Kylian Mbappé a lui aussi utilisé les réseaux sociaux afin de lui apporter un vif soutien. « Reste fort Neymar, toute l’équipe t’attend très bientôt. Let’s go frère », a affiché, sur Instagram, celui qui a signé un doublé contre Lille. De quoi faire taire ceux qui prétendent que les deux joueurs sont fâchés, sauf à croire que Mbappé joue un jeu très machiavélique avec son coéquipier brésilien. Désormais, certains se demandent même si le joueur français n'a pas compris que Neymar était invendable et qu'il fallait désormais tout faire pour que ce dernier soit motivé pour retrouver son meilleur niveau, ou du moins essayer de le mettre dans des conditions optimales afin qu'il apporte le plus possible au Paris Saint-Germain. Quoi qu'il en soit, sur les réseaux sociaux, le cas Neymar est encore l'occasion de bien des commentaires.

Blessé ou pas, professionnel ou pas, Neymar ne laisse pas les supporters du PSG indifférents et la bataille fait rage sur la nécessité pour le Qatar de se séparer du joueur brésilien de 31 ans. « Neymar était un grand joueur, mais à négliger son hygiène de vie, il n’est pas souvent présent en deuxième partie de saison avec le PSG… », « Ici on ne souhaite le mal à personne et on sait dire quand Neymar fait un (très) bon match, mais :« Mêmes actions, mêmes conséquences ». Merci le McDo 1h du matin. Malbouffe + manque de sommeil fragilise la solidité du corps » lancent ceux qui, au sein même des fans du Paris Saint-Germain, estiment que Neymar est victime de ses choix de vie, tandis que dans le même teps ses fans sont eux scandalisés qu’on puisse ainsi s’en prendre à « légende » brésilienne : « Ça fait une semaine on nous explique que faut sortir Neymar que c’est le problème. Depuis qu’il est sorti, pas une action. Personne pour servir Mbappe en profondeur. Mais bon la haine est aveuglante », « Neymar porte le PSG en finale de LDC. Eux : Mouai finale covid. Neymar enchaîne buts & passes décisives. Eux : Mouais, il aurait pu en faire plus hein. Neymar joue en étant blessé. Eux : Mouais j’y crois pas. Neymar court partout en défense. Eux: Mouais pas ouf le pressing. ». Bon courage à Nasser Al-Khelaifi pour prendre une décision finale concernant la vente ou non de Neymar.