Neymar privé de PSG-Real, le verdict tombe

La reprise de Neymar n'avance pas assez vite pour lui permettre de raisonnablement espérer jouer contre le Real Madrid. Le PSG préfère ne prendre aucun risque.

A désormais une semaine du match tant attendu face au Real Madrid, le PSG entre dans une phase critique. En Espagne, les yeux sont tournés vers Karim Benzema, qui se remet doucement d’une blessure à la cuisse et devrait être apte pour affronter le Paris SG à 100 % de ses moyens. A Paris, c’est une tradition, c’est l’infirmerie qui est presque l’endroit le plus scruté de la capitale. Sergio Ramos soigne son mollet droit et Georginio Wijnaldum sa cheville gauche, avec beaucoup plus d’espoir pour le Néerlandais d’être rétabli pour être dans le groupe face à Madrid, que pour l’Espagnol.

Neymar même pas dans le groupe contre Rennes ?

De son côté, touché contre Lille au point de sortir avant la mi-temps, Angel Di Maria va surement utiliser le principe de précaution et être ménagé contre Rennes, afin d’être au top pour affronter lui aussi son ancienne équipe, le Real Madrid. En attaque, la question de la présence de Neymar a longtemps été cruciale, mais selon L’Equipe, on se résout à prendre une décision délicate. En effet, le Brésilien n’est pas suffisamment remis, et même sa présence dans le groupe face à Rennes n’est pas du tout garantie. Les médecins estiment que ce serait précipité, et il reste à savoir si le PSG va se plier à la volonté du joueur, qui va tout faire pour avoir un galop d’essai contre la formation bretonne avant la reprise de la Ligue des Champions.

Mais la tendance est désormais claire, si Neymar a une petite chance d’être dans le groupe face au Real, il serait quasiment impensable de le faire entrer en cours de jeu dans une telle rencontre, avec 0 minute dans les jambes. Une déception pour tout le monde dans ce dossier. La prudence devrait donc l’emporter, et ce devrait être un PSG sans Neymar pour affronter le club espagnol. Sans Mauro Icardi également. L’Argentin a disparu de la circulation, entre des absences pour maladie et une blessure au pied, outre une motivation jugée déclinante ces dernières semaines. Le PSG ne sera donc pas aussi monstrueux que ça en attaque face au Real, même si Kylian Mbappé est toujours aussi tranchant et que Lionel Messi semble enfin monter en puissance.