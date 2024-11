Neymar payé pour applaudir les fans, le PSG encore moqué

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Comme ses coéquipiers au Paris Saint-Germain, Neymar disposait d’une prime d’éthique dans son contrat. Le Brésilien avait notamment pour obligation d’aller saluer les supporters parisiens après les matchs, le tout pour un montant conséquent qui refait parler en Angleterre.

Les fidèles du Parc des Princes s’en souviennent probablement, certaines stars du Paris Saint-Germain n’étaient pas très enthousiastes à l’idée de saluer les supporters après les matchs. Les Sud-Américains Neymar et Lionel Messi avaient pris l’habitude de filer directement au vestiaire suite au coup de sifflet final. Un comportement en contradiction avec l’obligation clairement stipulée dans leurs contrats respectifs. En effet, l’entraîneur dans les équipes de jeunes à Crystal Palace, Lewis Bryon, a confirmé l’existence d’une prime permettant à Neymar d’arrondir ses fins de mois.

La prime d'éthique refait parler

« La clause la plus folle que j’aie entendue, c’est celle de Neymar au PSG, a lâché l’Anglais dans des propos relayés par le compte Football Tweet. Lors d’un stage de coaching, j’étais avec un membre du staff du PSG. Il m'a dit que Neymar avait une clause dans son contrat qui lui permettait de toucher un bonus de 200 000 € à chaque fois qu’il applaudissait les supporters après un match. » Ce n’est pas tout à fait exact si l’on se réfère à l’information donnée il y a quelques années. L’émission de France Télévisions « Envoyé Spécial » avait déjà dévoilé cette fameuse prime d’éthique en 2018. Et pour Neymar, le montant s’élevait à 375 000 euros net par mois.

Au #PSG, salaires vertigineux, clauses secrètes, et un bonus éthique avec obligation de saluer et remercier les supporters avant et après chaque match. Son montant varie selon les joueurs, de 33 000 à 375 000 € net par mois pour Neymar. #FootballLeaks #EnvoyéSpécial pic.twitter.com/Wdn5TfBVgh — Envoyé spécial (@EnvoyeSpecial) November 8, 2018

Cette révélation avait beaucoup fait parler. A tel point que le Paris Saint-Germain s’était empressé de réagir. « Saluer les supporters n’est que l’une des règles qui, si elle est respectée, permet aux joueurs de toucher une prime d’éthique », avait précisé un dirigeant auprès du quotidien Le Parisien. Pour obtenir la prime, le milieu offensif devait également adopter un bon comportement avec ses coéquipiers et adversaires, en plus des arbitres. Sans oublier la ponctualité, le respect des engagements avec les médias et l’interdiction d’effectuer des paris sportifs.