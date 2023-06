Neymar officiellement à vendre, l’Arabie Saoudite se l’arrache

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Après avoir acté le départ de Lionel Messi en fin de contrat, le PSG aimerait boucler le transfert de Neymar afin de se délester de son imposant salaire.

Quelques semaines après le départ de Lionel Messi, le Paris Saint-Germain arrivera-t-il à ficeler celui de Neymar ? Comme l’été dernier, Luis Campos va tenter de trouver une porte de sortie à l’international brésilien, grassement rémunéré dans la capitale française et qu’il n’est pas simple de faire partir. Contrairement au mercato estival de 2022, Neymar est toutefois enclin à faire ses valises, notamment pour rejoindre la Premier League, où plusieurs clubs comme Chelsea, Newcastle ou encore Manchester United pensent à lui.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

L’Arabie Saoudite est une autre destination plausible pour l’ancien crack du FC Santos. A en croire les informations du site 90 Min, les Saoudiens sont très chauds pour accueillir Neymar en Saudi Pro League. Après avoir ficelé les arrivées de Cristiano Ronaldo ou encore de Karim Benzema et bientôt de Steven Gerrard et de Ngolo Kanté, les Saoudiens aimeraient mettre le grappin sur Neymar. Et tous les plus grands clubs du pays s’arrachent l’ancien joueur du FC Barcelone selon le média, qui cite Al Hilal, Al-Ittihad, Al-Nassr et Al-Ahli comme quatre prétendants très sérieux à la signature de Neymar durant ce mercato estival.

Neymar priorité de l'Arabie Saoudite ?

L’Express confirme que Neymar fait partie de la short-list de l’Arabie Saoudite durant ce mercato estival, alors que la Saudi Pro League cible également Son, Lloris (Tottenham), Pogba (Juventus) et Koulibaly (Chelsea). Reste à voir si du haut des 31 ans, Neymar souhaite poursuivre sa carrière loin de l’Europe et de la Ligue des Champions. Un gros doute existe à ce sujet alors que la tendance était plutôt à un départ en Angleterre ou à une saison de plus sous les couleurs du PSG pour le « Ney ». Les salaires colossaux que proposent l’Arabie Saoudite sont néanmoins capables de faire changer n’importe quel joueur d’avis.