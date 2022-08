Neymar imbuvable, le PSG alerté avant le prochain pénalty

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ces derniers jours, des tensions ont éclaté entre Neymar et Kylian Mbappé au PSG après la victoire contre Montpellier au Parc des Princes.

L’épisode du « penaltygate » a énormément fait réagir au Paris Saint-Germain, dont les dirigeants sont à pied d’œuvre depuis samedi soir afin de désamorcer la bombe. Officiellement, l’incident est clos. La mère de Kylian Mbappé s’est exprimée en ce sens afin d’éteindre la polémique, même chose pour l’entourage de Neymar. Mais selon Daniel Riolo, qui s’est épanché sur ce cas dans l’After Foot mardi soir, le malaise est plus profond que cela entre Neymar et Kylian Mbappé. Le journaliste expliquait que l’international français vivait très mal la situation actuelle, avec un Neymar tout d’un coup idolâtré par les supporters malgré son manque de sérieux et de professionnalisme depuis des années. Une tendance confirmée par le consultant brésilien Walter Casagrande sur UOL Esporte.

Un consultant brésilien défend Mbappé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

« Le manque de professionnalisme de Neymar doit être insupportable pour un champion du monde et meilleur jeune de la Coupe de Russie en 2018. Neymar a été terrible l'année dernière, les fans ne voulaient pas de lui. Tout comme le club. Lui est resté silencieux lorsqu'il était au plus bas » a estimé l’ancien footballeur brésilien, volant au secours de Kylian Mbappé face à Neymar. S’il critique le n°10 du PSG sans langue de bois malgré, Walter Casagrande souhaite que son compatriote brille lors de la Coupe du monde au Qatar avec le Brésil. « Je ne veux pas que Neymar échoue. Je veux être présent, si possible, pour un autre titre mondial pour le Brésil comme en 2002, car le sentiment de ce plaisir est immense » a-t-il expliqué, souhaitant à Neymar de retrouver son meilleur niveau lors de la Coupe du monde, mais qui comprend totalement la frustration de Kylian Mbappé après le match entre le Paris Saint-Germain et Montpellier. Reste maintenant à voir comment évoluera la relation entre les deux hommes, toujours très proches selon les versions officielles. Beaucoup moins selon les dernières indiscrétions.

Neymar doit tirer les pénaltys au PSG

Tout cela risque de dépendre également de l'attitude de chacun lors du prochain pénalty. Christophe Galtier n'est pas du genre à changer d'avis au premier coup de vent, et ce devrait donc bien être Mbappé qui sera en charge de la prochaine sentence. Une décision qui fait débat, tant la capacité du Brésilien à réussir dans cet exercice fait l'unanimité. Et pour une fois, Neymar a les faveurs des consultants brésiliens sur ce sujet. « Pour moi, c'est Neymar qui les tire le mieux. Il a une façon de tirer qui lui permet d'attendre que le gardien bouge. Il a déjà raté des penalties, mais son pourcentage de réussite est très élevé. C'est un gars qui demande des responsabilités lors des moments difficiles. Je ne dis pas que Mbappé ne le fait pas, mais Neymar est meilleur. Je pense que c'est le meilleur qui doit tirer, non », a ainsi expliqué Rodrigo Coutinho, le journaliste de la chaine UOL. Même s'il est désormais le leader du PSG et sa têt d'affiche, Mbappé devrait ainsi s'incliner sur ce point précis et la jouer collectif. Un conseil venu tout droit du Brésil.