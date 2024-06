Neymar et Messi pleurent, le PSG déchire un chèque

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Nasser Al-Khelaifi est parfois très généreux avec les joueurs du PSG, mais le président du club de la capitale n'aime pas qu'on se moque de lui. Choqué par la saison passée, NAK a fait un coup tordu à ses stars.

Le Paris Saint-Germain a souvent été accusé de faire n'importe quoi sur le plan salarial, en accordant des salaires colossaux à certains joueurs. Il faut l'avouer, c'est aussi comme cela que la Ligue 1 a vu débarquer des stars comme Lionel Messi et Neymar, qui ont bien compris que vivre dans la capitale française avec un salaire monstrueux n'étaient pas ce qu'il y avait de pire. Cependant, un an après avoir quitté le PSG, les deux stars, mais également l'ensemble des autres joueurs présents la saison passée, dont Kylian Mbappé, ont compris qu'il ne fallait pas prendre Nasser Al-Khelaifi pour un âne. Furieux des résultats de la saison passée et des différents événements vécus en 2022-2023, le patron parisien a empêché le paiement d'une grosse prime de performance à la totalité des joueurs.

Des primes, mais pas d'accord, le PSG ne paiera pas

Après avoir discuté avec les représentants du vestiaire parisien, le président du club avait promis une prime de 300.000 euros si l'équipe alors sous les ordres de Christophe Galtier en fonction des résultats. Mais si Neymar, Messi et les autres ont été champions de France, ils ont échoué lamentablement en Ligue des champions et pire encore en Coupe de France face à l'OM. Alors, Nasser Al-Khelaifi a décidé unilatéralement de supprimer cette prime collective de 300.000 euros, estimant que malgré deux titres, ses joueurs ne méritaient rien de plus. Il est vrai que le Paris Saint-Germain était sorti lessivé d'une année bien délicate et qui s'était soldé par des sifflets et des huées lors de la remise d'Hexagoal il y a un an, et qu'il aurait été difficile de faire comprendre aux supporters que les joueurs, dont certains sont partis et non des moindres, avaient pris un gros chèque supplémentaire.

Marquinhos est venu négocier avec Al-Khelaifi

Même si ces derniers se sont rapprochés plusieurs fois de la direction du Paris Saint-Germain afin de rappeler qu'ils n'avaient rien reçu un an plus tard, cela est resté sans réponse. Et pour cause, car selon L'Equipe, cet engagement autour d'un bonus de 300.000 euros n'a fait l'objet que d'un accord oral, rien n'étant signé. De quoi permettre au président qatari du PSG une certaine aisance pour refuser de régler cette addition qui dépasser plusieurs millions d'euros. Nos confrères affirment que cette saison, Marquinhos, capitaine du Paris Saint-Germain, est monté plusieurs fois au créneau pour rappeler à Nasser Al-Khelaifi cette prime, mais sans aucune réaction du dirigeant. Il est vrai qu'en plus de répondre qu'il n'y a aucun accord signé, NAK peut aussi s'appuyer sur le fait que chaque joueur du PSG a dans son contrat personnel des bonus liés aux résultats. En attendant, Neymar, Lionel Messi et les autres ne recevront pas 300.000 euros, difficile de pleurer pour eux.