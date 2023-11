Neymar et Messi détruisaient le PSG, terrible confidence

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG prépare la réception de Newcastle en Ligue des champions dans une ambiance studieuse, mais sereine. Les départs de Neymar et de Lionel Messi ont assaini l'atmosphère.

Quel club au monde pourrait finalement se réjouir d’avoir vu partir lors du même mercato Neymar et Lionel Messi, deux stars mondiales du football ? Ne cherchez pas trop longtemps, c’est bien le Paris Saint-Germain. Après avoir cédé aux lumières du bling-bling, Nasser Al-Khelaifi a compris en 2023 qu’il ne suffisait pas d’empiler les noms les plus prestigieux pour faire une équipe. Et c’est peu dire que les supporters du PSG n’ont pas pleuré en voyant le Brésilien signer en Arabie Saoudite, et le champion du monde argentin finalement partir pour l’Inter Miami. Même si en matière de merchandising les champions de France paient au prix fort le départ de Neymar et Messi, dans le vestiaire de Luis Enrique personne ne regrette que les deux divas sud-américaines soient désormais loin du Parc des Princes. Car les infos finissent par sortir et on se rend compte que les entraîneurs et joueurs parisiens étaient clairement sous pression à cause de cela.

Lionel Messi n'a jamais laissé sa place en 2023

A la veille du match décisif contre Newcastle au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain vit bien. Et si c'est le cas, c'est notamment parce que Luis Enrique peut faire tourner son effectif, sans avoir à craindre une folle réaction. L'entraîneur espagnol, qui n'est pas du genre à se laisser dicter ses choix, utilise la totalité de son banc, rendant ainsi l'atmosphère plus sereine. Cela n'était pas le cas durant les deux années de présence du duo Neymar-Messi comme le témoigne un journaliste du Parisien. « L’octuple Ballon d’or n’a jamais été remplacé en cours de jeu avec Paris en 2023. Si les départs des deux Sud Américains offrent davantage de flexibilité à l’entraîneur, ils ont aussi libéré le reste d’un groupe davantage en symbiose, les uns pour les autres, et plus uni. Certains remplaçants n’ont pas toujours bien vécu la cohabitation au quotidien ou en match avec l’Argentin et le Brésilien, ce qui pouvait rejaillir sur le terrain et se lire dans certains comportements », explique Adrien Chantegrelet. Il est vrai que plusieurs fois, la relation privilégiée entre Lionel Messi et Neymar a mis de côté certains joueurs, on pense notamment à Achraf Hakimi, clairement boycotté par le duo.

Entraînement du jour au Campus PSG ! 🏋️‍♂️ pic.twitter.com/vYj8cwMQfF — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 26, 2023

Désormais libéré des deux stars, le PSG respire mieux, même si forcément il va falloir que tout cela se confirme en Ligue des champions. Car Nasser Al-Khelaifi a beau avoir changé d'avis sur la manière dont doit fonctionner son club, le président qatari n'a pas envie de voir Paris tomber face aux Magpies alors qu'il fera mardi son retour au Parc des Princes après une opération au genou. Kylian Mbappé a désormais les clés du Paris Saint-Germain, ce dernier va devoir assumer cette responsabilité, Neymar et Lionel Messi n'étant plus là pour perturber la vie du club de la capitale.