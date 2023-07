Neymar et le PSG, la mauvaise nouvelle tombe

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG avec le nouveau Neymar, ce n'est pas pour tout de suite. Si le Brésilien est reparti au pays, c'est parce que son retour à la compétition est prévu dans longtemps.

Reparti au Brésil avec l'accord du PSG pour régler des problèmes administratifs et notamment des travaux effectués dans sa résidence qui n’étaient pas autorisés, Neymar prolonge son séjour au pays de quelques jours. L’ancien prodige de Santos est toutefois accompagné en permanence d’un kiné et d’un préparateur physique pour ne pas prendre plus de retard dans sa rééducation. Néanmoins, l’ancien barcelonais manque actuellement la reprise, à l’occasion de laquelle d’autres blessés de longue date vont tenter de retrouver tous leurs moyens physiques, à l’image de Presnel Kimpembe.

Neymar attendu à Poissy lundi

Le retour de Neymar en France se fait attendre, mais il est désormais imminent puisque L'Equipe annonce son retour pour ce dimanche, avec une première présence au nouveau centre d'entrainement de Poissy ce lundi. Un retour tardif qui a toutefois une explication dont le PSG se doute. Neymar ne sera absolument pas opérationnel pendant toute la préparation, et il manquera inévitablement le premier mois de compétition, au minimum. Selon Le Quotidien du Sport, le retour officiel du Brésilien sur un terrain n’est pas prévu avant le mois de septembre, preuve que sa longue absence en premier lieu estimée à 4 mois, sera plutôt de 6 mois. Cela fera encore des matchs de manqués pour Neymar, qui va passer sous le cap des 50 % de matchs disputés sous le maillot parisien depuis son arrivée.

L’objectif serait désormais de le voir revenir pour les premiers matchs de Ligue des Champions, même si bien évidemment, le PSG ne prendra aucun risque avec son numéro 10. L’idée est de le préserver et de ne pas forcer son retour, pour enfin le voir terminer une saison sous le maillot du club de la capitale. Cette information a toutefois le mérite de clarifier son mercato, car si le PSG rêve bien de se défaire de Neymar cet été, il s’est fait une raison et sait bien que son meneur de jeu est quasiment invendable avec un physique aussi fragile, et un retour sur le terrain qui est attendu à la fin de l’été donc.

Un dossier de moins à traiter pour le club de la capitale, déjà empêtré avec l’actualité de Kylian Mbappé, et qui compte également sur Luis Enrique pour remettre Neymar la tête à l’endroit avec le PSG.