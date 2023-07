Neymar est furieux, il a été trompé

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Tandis que Lionel Messi a déjà quitté le PSG, et que Kylian Mbappé ne sait pas encore où il jouera la saison prochaine, Neymar commence à sérieusement taper du pied. Le Brésilien, qui a fait parler de lui récemment, mais pas pour du football, s'agace de sa situation.

Après le départ logique de Lionel Messi puisque ce dernier était en fin de contrat, c'est au tour de Kylian Mbappé d'être très proche de définitivement quitter le PSG pour rejoindre, à priori, le Real Madrid. Si Neymar était pressenti pour être transféré cet été, c'est pourtant son coéquipier français qui risque d'avoir un bon de sortie à plus de 200 millions d'euros. Ce qui condamnerait les dirigeants parisiens à conserver le Brésilien, le départ conjoint de Messi, Mbappé et Neymar étant impossible à envisager, à la fois sur le plan sportif, mais également en matière de marketing.

L'ancien Barcelonais avait cependant le désir de terminer son histoire parisienne, alors qu'un transfert à Manchester United ou un retour au Barça avait été évoqué. Ça ne sera probablement pas le cas, du moins pas cet été. Selon les informations de Defensa Central, à cause de cela, Neymar est extrêmement remonté envers son coéquipier Kylian Mbappé tout comme la direction du PSG. Pourquoi cela ? C'est très simple et cela ressemble un peu à de la jalousie.

Mbappé part déjà, Neymar enrage

Neymar reproche à Kylian Mbappé de ne pas tenir ses engagements, seulement un an après la prolongation de son contrat avec Paris et que c'est lui qui paie les pots cassés. Le média madrilène explique que Neymar se sent mis de côté par la direction du PSG. Lui qui était arrivé en tant qu'immense star est désormais relégué au second plan derrière Kylian Mbappé, devenu le centre du projet parisien.

Neymar relancé par Luis Enrique ?

Avec l'arrivée de Luis Enrique sur le banc de Paris, Neymar retrouvera un coach avec qui il a été au top niveau pendant plusieurs saisons. Si Mbappé venait à quitter le PSG, ce serait surtout l'occasion pour le Brésilien de retrouver un rôle de vrai patron sur le terrain, c qu'il n'a jamais au Barça ou à Paris. À 31 ans, Neymar est toujours lié au PSG jusqu'en juin 2027 et a de fortes chances d'aller au bout de son contrat, devenant ainsi l'un des joueurs les plus anciens de l'effectif parisien, mais aussi l'un des mieux payés avec près de 32 millions d'euros empochés chaque saison. De quoi faire passer les aigreurs de celui qui a considérablement déçu Nasser Al-Khelaifi et les supporters parisiens, au point même de se faire conspuer au soir de la dernière journée de Ligue 1.