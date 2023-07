Neymar détruit le vestiaire, le Barça refuse son retour

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027, Neymar était favorable à un départ au FC Barcelone cet été. Le club blaugrana a refusé les avances de l’international brésilien.

Indésirable au Paris Saint-Germain depuis plus d’un an, Neymar hante les nuits de son directeur sportif Luis Campos. Et pour cause, le Portugais cherche une porte de sortie à l’ancien attaquant du FC Barcelone depuis l’été dernier, mais en vain. Il y a quelques semaines, l’espoir est revenu au PSG avec les intérêts de Chelsea, Manchester United ou encore Newcastle pour l’international brésilien. De quoi envisager un accord possible, ces clubs ayant les moyens financiers et sportifs de leurs ambitions.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Malheureusement pour Paris, qui rêve de se délester du salaire XXL de sa star, les clubs de Premier League ne sont pas passés à l’action pour recruter Neymar ou tout du moins pas encore. L’Arabie Saoudite, qui règle bien des problèmes de dégraissage dans certains clubs comme à Chelsea, n’a pas non plus rendu ce service au PSG. De toute façon, le « Ney » a fait savoir à sa direction qu’il ne partirait pas n’importe où et qu’il souhaitait rester en Europe, refusant très clairement de rejoindre la Saudi Pro League au moment où ce pays commence à envoyer des salaires monstrueux pour convaincre des stars de venir.

Le Barça a refusé les avances de Neymar

Le FC Barcelone est assurément une destination qui lui plairait, mais selon les informations de Mundo Deportivo, le champion d’Espagne en titre a purement et simplement refusé les avances des agents de Neymar. Le média rapporte que ces derniers jours, les représentants du meneur de jeu parisien ont sondé le Barça dans l’optique d’un éventuel retour en Catalogne durant ce mercato estival, preuve que le joueur parisien n’est pas si bien que cela au PSG.

Paris Saint-Germain is very happy to announce the arrival of Neymar Jr ➡ https://t.co/lKFj4qPDYA #BemvindoNeymarJR 🇧🇷 pic.twitter.com/rSvlBiKX6D — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 3, 2017

La réponse de Barcelone a été rapide et sans ambiguïté : pour des raisons financières, mais également pour préserver l’équilibre du vestiaire de Xavi, il a été clairement été dit aux agents de Neymar qu’un retour au Barça cet été était impossible. L'entraîneur barcelonais pense que la signature du joueur du PSG pourrait dynamiter « un groupe actuellement très soudé et où règne une bonne ambiance. » Un coup dur pour le numéro 10 de Paris, qui se voyait bien revenir en Catalogne cet été, mais qui va finalement devoir se résoudre à rester une saison de plus dans la capitale française.

Certains estiment cependant qu'il y a toutefois l’espoir de revoir le grand Neymar de l’époque barcelonaise avec la venue de Luis Enrique, son ancien coach chez les Blaugrana. L’ex-sélectionneur de l’Espagne est bien le dernier qui puisse encore maintenir l’illusion de revoir un jour Neymar briller sous le maillot du Paris Saint-Germain.