Neymar demande à partir, le PSG dit oui

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’élimination du PSG face au Real Madrid secoue le club parisien à tous les étages et après Donnarumma, c’est Neymar qui se retrouve brutalement au cœur de rumeurs sur le thème du mercato.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025, Neymar songe-t-il à partir cet été ? Cela semblait jusqu’à présent assez improbable mais visiblement, l’élimination du PSG dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid a redistribué les cartes. En effet, Todo Fichajes annonce en cette fin de semaine que Neymar a demandé à Nasser Al-Khelaïfi et à Leonardo son départ du PSG à la fin de la saison. Le Brésilien de 30 ans serait sollicité en Premier League et, très marqué par l’élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, il souhaiterait découvrir un nouveau championnat afin de donner un ultime élan à sa carrière. Todo Fichajes va plus loin en affirmant que Neymar dispose d’une offre ferme de la part de Manchester United, qui souhaite rebâtir son attaque et qui risque de perdre Edinson Cavani ainsi que Cristiano Ronaldo lors de l’inter-saison.

Neymar en direction de Manchester United ?

En attendant de savoir si cette offre de Manchester United pour Neymar se confirme, le média espagnol est d’ores et déjà en mesure d’annoncer que le Paris Saint-Germain ne s’opposera pas au départ de l’ancien attaquant du FC Barcelone. En effet, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo y voient au contraire une occasion rêvée de tourner la page, alors que la carrière de Neymar au PSG a été plombée par les polémiques extra sportives et surtout par les blessures à répétition. Si le potentiel départ de Neymar venait à se confirmer, c’est un énorme chantier qui se présenterait aux dirigeants du Paris Saint-Germain. Et pour cause, le club de la capitale a de grandes chances de perdre Kylian Mbappé tandis qu’Angel Di Maria, en fin de contrat, ne devrait pas être prolongé. Quant à Lionel Messi, encore sous contrat pour un an, les doutes sont également très nombreux après la remontada subi par le PSG à Madrid mercredi soir en Ligue des Champions…