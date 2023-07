De Gea au PSG, Campos ne bluffe pas ‍!

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG n'en a pas encore terminé avec son mercato estival. Parmi les postes à pourvoir, celui de gardien de but après l'accident vécu par Sergio Rico.

Sergio Rico va mieux et c'est bien cela le plus important. Mais son état de santé reste grave et sa carrière de footballeur est pour le moment en péril. Portier numéro 2 du PSG, l'Espagnol devrait être remplacé dans les prochaines semaines. Une épine dans le pied de plus pour le club de la capitale, qui vit déjà un marché des transferts mouvementé. Les pistes se multiplient depuis peu. Les noms qui reviennent le plus sont ceux d'Hugo Lloris et de David De Gea. Les deux gardiens internationaux ont vu leur statut changer et pourraient accepter un rôle de numéro 2 au Paris Saint-Germain.

De Gea au PSG, Campos dit oui

I just wanted to send this farewell message to all Manchester United supporters.



I would like to express my unwavering gratitude and appreciation for the love from the last 12 years. We’ve achieved a lot since my dear Sir Alex Ferguson brought me to this club. I took incredible… pic.twitter.com/6R7ezOEf1E — David de Gea (@D_DeGea) July 8, 2023

Que ce soit Lloris ou De Gea, ils disposent néanmoins tous les deux d'une offre XXL de l'Arabie saoudite. Mais selon les informations de Sports Zone, les contacts sont bien réels entre le PSG et... David De Gea. Luis Campos adore son profil et envisage concrètement de le faire venir dans la capitale malgré l'offre saoudienne dont il dispose, qui sera plus conséquente que celle des champions de France. A noter que même s'ils n'ont pas connu la collaboration souhaitée en sélection espagnole, Luis Enrique ne serait pas contre son arrivée au PSG même si ses pensées sont tournées vers des renforts à d'autres postes. A noter également que le média précise que Paris pourrait bien finir aussi par rechercher un gardien numéro 1. Sports Zone croit savoir que Gigio Donnarumma souhaite quitter les Franciliens. D'ici la fin du mois d'août, énormément de mouvements sont encore attendus dans la capitale. Celui le plus attendu concerne Kylian Mbappé, qui semble avoir atteint un point de non-retour avec le club de la capitale française.