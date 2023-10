Neymar a un dernier vestige de son époque PSG, ça vaut 8 ME

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Neymar est parti précipitamment du PSG cet été, et a tout laissé derrière lui. Sa désormais célèbre maison de Bougival est en vente et ses voisins ne s'en plaignent pas.

Parti du Paris SG, Neymar a mis en vente sa maison célèbre pour avoir été le théâtre de bien des soirées agitées, mais aussi du déplacement d'une poignée de supporters lui demandant de partir du club. Ses voisins et même le maire de la ville de Bougival (Yvelines) n’en pouvaient plus du Brésilien, et ont certainement fait une petite fête à leur tour quand le numéro 10 parisien a fait ses valises pour rejoindre l’Arabie Saoudite. Contrairement à Marco Verratti, qui a aussi quitté le PSG pour le Qatar tout en conservant son bien immobilier dans la région parisienne, Neymar a décidé de s’en séparer. Sa maison est désormais en vente pour 8 millions d’euros ou bien disponible à la location si une transaction ne se fait pas prochainement.

Une maison sur cinq étages qui attire les curieux

Dans cette maison, qui ne manque bien évidemment de rien, c’est autant le terrain, la superficie et les 14 pièces qui peuvent séduire le client potentiel, que le fait que Neymar y ait habité, ce qui donne visiblement une belle plus-value au bien. « C’est l’ex-maison de Neymar. Ça fait partie de son histoire maintenant. Cette maison a un passif footballistique et festif. Elle est connue pour ça », a souligné au Parisien un des agents immobiliers en charge de la vente, et qui met forcément en avant les 780 mètres carrés, la piscine, l’ascenseur pour circuler entre les cinq étages ou la baignoire géante avec vue sur la forêt. Cela sans compter les aménagements effectués par Neymar depuis son arrivée en 2017, à savoir un deuxième dressing de 40 mètres carrés dans sa chambre, et la transformation d’un bureau en salle de gaming, forcément.

En tout cas, cette mise en vente attire les curieux et forcément, les visites sont limitées aux acheteurs potentiels sérieux et avec donc une sacrée limitation pour cette demeure à plus de 8 millions d’euros qui n’est pas à la portée du premier venu. Une somme qui reviendra dans la poche de Neymar, même si cela ne représente qu’un mois de salaire du Brésilien maintenant qu’il est aux normes de l’Arabie Saoudite au niveau de sa fiche de paye.