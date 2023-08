Neymar à Al-Hilal, Messi est choqué et déçu

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Dix ans après son arrivée en Europe, Neymar quitte le vieux continent et rejoint l'Arabie saoudite. Un transfert surprenant, surtout pour Lionel Messi qui espérait l'accueillir aux États-Unis.

Neymar et le PSG, c'est terminé. Après six saisons, de hauts et de bas, le Brésilien quitte le club de la capitale et signe à Al-Hilal en Arabie saoudite, contre 90 millions d'euros. Le joueur de 31 ans a paraphé ce mardi 15 août un contrat de deux saisons dans le pays du Moyen-Orient où il va rejoindre d'autres stars du ballon rond comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mané, N'Golo Kanté ou encore Riyad Mahrez. Si Neymar est parti en Arabie saoudite, Leo Messi espérait encore pouvoir accueillir son vieil ami aux États-Unis. Comme le rapporte le média AS, l'Argentin souhaitait que l'ancien parisien signe à l'Inter Miami, ou au moins en MLS. Plus encore, Messi était prêt à faire un effort financier pour concrétiser l'arrivée de Neymar. En vain.

Neymar oublie Messi et le rêve américain

Le média espagnol explique que l'ancien trio barcelonais composé de Messi, Busquets et Alba, était d'accord pour faire un effort afin de faciliter le transfert de Neymar à l'Inter Miami. Comme une dernière danse qui ne se fera jamais. Le meilleur buteur de l'histoire de la Seleção (77 buts inscrits) a succombé aux avances saoudiennes et rejoint plutôt son compatriote Malcolm à Al-Hilal. Un transfert qui choque et déçoit grandement la Pulga. Neymar aura l'occasion de conserver une certaine compétitivité dans une ligue émergente qui rêve de concurrencer l'Europe. Le natif de Mogi das Cruzes quitte tout de même le PSG avec un goût d'inachevé puisqu'il n'aura pas réussi à soulever la Ligue des Champions avec le club parisien. Désormais, Neymar a d'autres objectifs avec le club en bleu et blanc, comme remporter un nouveau championnat, après une décevante troisième place la saison dernière.