Newcastle promet l'enfer au PSG, attention les oreilles

Par Mehdi Lunay

Si le PSG a bêtement lâché des points à Clermont, Newcastle carbure fort en ce moment. Les Magpies ont encore gagné samedi avant leur rendez-vous en C1 mercredi. De quoi mettre en confiance Eddie Howe, leur manager.

Malgré 21 ans d'absence en Ligue des Champions, Newcastle ne compte pas faire de la figuration ni être un petit poucet face au PSG. Les Magpies retrouvent peu à peu le niveau de la saison dernière et les résultats le confirment. Samedi, ils ont battu Burnley 2-0 pour enchaîner un troisième succès de rang en Premier League et revenir dans le top 10. Surtout, cela fait une série de 5 matchs sans défaite pour Newcastle, 4 succès et un match nul au Milan AC en Ligue des champions. Les Magpies ont notamment éliminé Manchester City en Coupe de la Ligue et ils se présentent comme une sérieuse menace pour un PSG bien moins fringant.

Eddie Howe envoie un message explicite au PSG

Les Parisiens, accrochés à Clermont samedi, peuvent s'attendre à souffrir mercredi du côté de Saint James' Park. Le manager des Magpies Eddie Howe le confirmait d'ailleurs devant la presse après le match de samedi. Newcastle ne fera aucun complexe d'infériorité devant Kylian Mbappé et ses coéquipiers, bien au contraire.

"One thing I'm absolutely certain about is the atmosphere will be as good as I have ever experienced here." #nufc https://t.co/wD8bqwtJQB — The Chronicle (@ChronicleNUFC) October 1, 2023

« J'espère bien que nous n'étendrons aucun tapis rouge à qui que ce soit. Nous sommes déterminés à essayer de bien faire et une chose dont je suis absolument certain, c'est que l'ambiance sera la meilleure que j'ai jamais connue ici. Je sais que les supporters nous soutiendront et que tout ce que nous ferons à partir de là dépendra de ce qui se passera par la suite, mais nous l'attendons vraiment avec impatience. Nous sommes impatients de relever le défi. J'ai déjà commencé ma préparation pour le match et ça va être un test extrême, mais nous ne pouvons pas attendre », a t-il indiqué en guise d'avertissement au PSG. Les Parisiens n'auront donc pas le droit aux mêmes erreurs que samedi après-midi s'ils veulent revenir d'Angleterre avec un bon résultat.