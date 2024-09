Un nouveau Thiago Silva au PSG, tout le monde est à ses pieds

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'été dernier lors du marché des transferts, le PSG a créé une petite surprise en décidant de signer Willian Pacho. Mais l'international équatorien fait plus que le travail depuis son arrivée dans la capitale.

Le PSG réalise pour le moment un début de saison presque parfait. Le club de la capitale avait pourtant décidé cet été de ne pas faire de folies sur le marché des transferts. Mais parmi les joueurs qui ont débarqué dans la capitale : Willian Pacho. Le défenseur central a rejoint la formation de Luis Enrique contre un chèque de 45 millions d'euros. A 22 ans, Pacho convainc tout le monde au Paris Saint-Germain, les fans et observateurs en premier. Ce n'est pas sa dernière prestation face au Stade Rennais ce vendredi soir en Ligue 1 qui va arrêter la hype autour du joueur équatorien.

Pacho réussit ses débuts au PSG

Sur les réseaux sociaux, dont X, les louanges ont été nombreuses pour Willian Pacho, alors que les amoureux du PSG se félicitent de son rendement. « Les matchs se suivent et se ressemblent pour Pacho qui devient indiscutable derrière ! Le premier gros test pour lui sera mardi contre Arsenal, hâte de le voir » ; « Pour moi, João Neves et Willian Pacho sont les deux meilleurs parisiens sur début de saison 24/25. » ; « 1h06 et je pense à Pacho… Un rock très peu mis en avant mais qu’est-ce qu’il est fort ! » ; « Pacho est titulaire indiscutable dans ce PSG. Magnifique recrue, on a l’impression qu’il est là depuis des années » ; « Willian Pacho ce soir… peut-être que c’est Nesta prime on ne sait pas » ou encore « Pacho, je vais m'en vouloir toute ma vie de ne pas avoir connu ce joueur plus tôt. À part Silva, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un défenseur me faire une aussi forte impression au PSG aussi rapidement », pouvait-on voir sur le réseau social détenu par Elon Musk. A Pacho de continuer sur sa lancée. Cela tombe bien, un choc face à Arsenal aura lieu dès mardi soir en Ligue des champions.