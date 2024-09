Naples enterre le rêve à 120 ME du PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG pensait pouvoir recruter Khvicha Kvaratskhelia cet été. Mais le Napoli n'a pas cédé et compte désormais prolonger l'international géorgien.

Cet été, le PSG n'a pas vraiment fait de folies. Luis Enrique voulait recruter des joueurs vraiment motivés à l'idée d'évoluer dans la capitale sous ses ordres. Khvicha Kvaratskhelia a rapidement fait partie des éléments ciblés par le club francilien. Le Géorgien a même forcé, via son agent, un départ au Paris Saint-Germain. Mais le Napoli a vite fermé la porte, demandant un prix trop élevé pour les champions de France. Un échec difficile à avaler pour le PSG, même si Luis Enrique avait peut-être l'envie de tenter de nouveau sa chance dans les prochains mois. Mais peu de chances de succès encore une fois...

Kvaratskhelia, ça ne sent pas bon pour le PSG

En effet, selon les dires de Giovanni Manna, directeur sportif de Naples, Kvaratskhelia a changé d'avis et veut désormais prolonger en Italie, alors qu'il sera en fin de contrat en juin 2027. Au micro de Sky Sports, Manna a avoué : « Il lui reste encore trois ans de contrat. Il y a eu des équipes qui l'ont approché, mais nous partagions l'envie d'avancer ensemble. Nous travaillons avec l'entourage du joueur pour parvenir au renouvellement du contrat. Kvara veut renouveler. Soyons calmes, il ne faut pas se précipiter ». Les choses paraissent donc claires pour le moment dans ce dossier, même si un espoir sera là tant que le Géorgien n'a pas officiellement étendu son bail à Naples. D'autres joueurs intéresseront rapidement le Paris Saint-Germain, même si tout va pour le mieux en ce début de saison et que les doutes suite au départ de Kylian Mbappé sont pour le moment mis de côté. Mais tout va très vite dans le monde du football. Et Kvaratskhelia aurait assurément été un renfort de poids pour les champions de France.