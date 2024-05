Naples discute avec le PSG pour Kvaratskhelia, c'est très compliqué

Dans : PSG.

Cible prioritaire du PSG pour compenser le départ de Kylian Mbappé cet été, Khvicha Kvaratskhelia a fait l’objet d’une première prise de contact parisienne.

Le Paris Saint-Germain lance les grandes manoeuvres pour la succession de Kylian Mbappé. Le départ de l’international français au Real Madrid ne fait plus aucun doute et pour Luis Campos ainsi que Luis Enrique, il est grand temps de se pencher sur l’identité de son futur successeur. Les deux hommes ont un joueur dans le viseur. Comme indiqué depuis plusieurs jours par la presse italienne, le PSG est très intéressé par Khvicha Kvaratskhelia, l’international géorgien de Naples, qui sort de deux saisons abouties avec le club transalpin.

Le profil de Kvaratskhelia colle parfaitement avec ce que recherche Luis Enrique afin d’amener de la concurrence à Ousmane Dembélé et à Bradley Barcola sur les côtés de son attaque. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le Paris SG a d’ailleurs transmis une première proposition à Naples pour le transfert de l’attaquant géorgien. L’offre du PSG atteindrait les 100 millions d’euros, mais elle a été balayée d’un revers de la main par le président Aurelio de Laurentiis, réputé comme très difficile en affaires. Ce vendredi après-midi, L'Equipe, par le biais de son journaliste Loïc Tanzi, se veut plus précise, et assure que le PSG n'a pas encore fait d'offre, mais valorise le joueur à 60 millions d'euros. Le début de négociations qui s'annoncent compliquées avec un tel écart au départ.

Naples réclame 150 millions d'euros pour Kvaratskhelia

Car la Gazzetta indique que Naples a transmis à son attaquant géorgien une proposition de prolongation de contrat. En cas de départ, le champion d’Italie 2022-2023 souhaite récupérer près de 150 millions d’euros de la vente de « Kvara », une somme dingue que le PSG ne sera sans doute pas prêt à poser sur la table pour un joueur aussi peu expérimenté notamment en Ligue des Champions. Les discussions vont donc se poursuivre avec l’espoir pour Paris de rafler la mise. Dans ce dossier comme souvent, la volonté du joueur pourrait être déterminante et fixera sans doute les bases des négociations à venir. Naples pourrait notamment se résoudre à vendre son ailier, si celui-ci refuse catégoriquement de prolonger, alors que son contrat court jusqu'en juin 2027.