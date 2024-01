Mukiele chassé du PSG, la vérité est explosive ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs jours, le PSG négocie avec le Bayern Munich au sujet de Nordi Mukiele, un joueur qui a pourtant fait l’affaire dès lors que Luis Enrique a fait appel à lui pour dépanner en défense.

Excellent face à Revel en Coupe de France il y a une semaine dernière, Nordi Mukiele est un joueur globalement apprécié par les supporters du Paris Saint-Germain. Il faut dire que l’international français peut être très utile dans un effectif au vu de sa polyvalence puisqu’il est aussi bien capable de jouer à droite, à gauche ou dans l’axe. Un tel joueur est un luxe pour un entraîneur et pourtant, Luis Enrique souhaite à tout prix s’en séparer lors de ce mercato hivernal. Pour quelles raisons ? Au micro de RMC, Daniel Riolo a tué le suspense et a évoqué des choix extra-sportifs pour justifier la décision de l’entraîneur parisien. L’ancien joueur du RB Leipzig serait notamment un peu trop habitué aux sorties nocturnes et Luis Enrique craint que cela ait des conséquences sur le reste de l’effectif.

🔴🇫🇷 Confidence growing on both Bayern and Nordi Mukiele sides as positive contacts are taking place again for his loan move.



Bayern told PSG they're prepared to cover 100% of the salary until June, negotiations continue.



Mukiele wants Bayern, more to follow. pic.twitter.com/SFs8ZTipew — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 15, 2024

« Mukiele, je vous l’annonce, Luis Enrique n’en veut plus et on sait pourquoi. Les sorties répétées de Mukiele agacent le PSG, c’est un organisateur en chef des sorties et Luis Enrique a fini par le savoir et il a dit que ça suffit avec lui. Il ne lui fait pas confiance du tout et s’il peut sortir, il va essayer de le sortir au mercato » a révélé Daniel Riolo dans l’After Foot après la victoire du PSG contre Lens, un match pour lequel Carlos Soler était titulaire au poste de latéral droit plutôt que Nordi Mukiele en l’absence d’Achraf Hakimi, à la CAN avec le Maroc. A en croire le journaliste Fabrizio Romano, les négociations se poursuivent entre le PSG et le Bayern Munich au sujet de Nordi Mukiele. Un prêt est à l’étude et « la confiance grandit » dans le camp allemand, d’autant que le Bayern est prêt à assumer 100 % du salaire du joueur durant son prêt. Il faut maintenant régler les détails concernant une éventuelle option d’achat, à savoir son montant et définir si elle sera obligatoire à la fin de la saison.